Эксперт посоветовал не хранить sms-сообщения с конфиденциальными данными

Смс-сообщения с паролями от сайтов также стоит удалить, отметил Косарев. Кроме того, он рекомендовал установить на телефон пароль, но, главное, чтобы он не содержал цифры «1,2,3,4,5». Телефон, по словам эксперта, должен быть всегда заблокирован, даже если он лежит на столе во время обеда с коллегами.