Эксперт посоветовал не хранить sms-сообщения с конфиденциальными данными
В телефоне не стоит хранить в sms-сообщениях конфиденциальную информацию и пароли, чтобы мошенники не смогли ими воспользоваться, рассказал агентству «Прайм» директор института IT университета «Синергия» Станислав Косарев.
«Важно своевременно удалять все пароли от банков, которые высылаются для подтверждения операций на списание. Не будет лишним и удалить смс со ссылками для доступа в личный кабинет. И пусть они одноразовые, но все же мошенники могут использовать и их», — сказал эксперт.
Смс-сообщения с паролями от сайтов также стоит удалить, отметил Косарев. Кроме того, он рекомендовал установить на телефон пароль, но, главное, чтобы он не содержал цифры «1,2,3,4,5». Телефон, по словам эксперта, должен быть всегда заблокирован, даже если он лежит на столе во время обеда с коллегами.
В середине июля ТАСС со ссылкой на колл-центр Сбербанка сообщал, что мошенники научились использовать сервисы банка, чтобы отправлять своим потенциальным жертвам смс-сообщения с официального номера Сбербанка для подтверждения подлинности звонка. Сообщения поступают с номера 900 для открытия «резервного счета».