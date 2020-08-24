«Коммерсантъ» узнал о новом виде мошенничества с использованием СБП

Так: злоумышленники через лазейку в ПО одного из банков смогли получить данные его клиентов. После этого они, авторизовавшись как реальный клиент, запустили мобильное приложение банка в режиме отладки и отправили запрос на перевод денег в другой банк. Система дистанционного банковского обслуживания (ДБО) не проверила, принадлежит ли указанный счет отправителю, и направила команду СБП, которая перевела деньги на счет мошенников.