Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Финансы

«Коммерсантъ» узнал о новом виде мошенничества с использованием СБП

Ведомости

Мошенники нашли новый способ выводить деньги со счетов клиентов банков, используя Систему быстрых платежей (СБП), сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет подразделения ЦБ ФинЦЕРТ – Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере ЦБ.

Так: злоумышленники через лазейку в ПО одного из банков смогли получить данные его клиентов. После этого они, авторизовавшись как реальный клиент, запустили мобильное приложение банка в режиме отладки и отправили запрос на перевод денег в другой банк. Система дистанционного банковского обслуживания (ДБО) не проверила, принадлежит ли указанный счет отправителю, и направила команду СБП, которая перевела деньги на счет мошенников.

В ЦБ подтвердили инцидент и заверили, что лазейка в ПО одного из банков была оперативно устранена. В самой СБП уязвимостей не было найдено. Регулятор заверил, что оповестил банки о случае хищения по такой схеме.

По словам источника газеты в банке, где произошел инцидент, о наличии лазейки мошенникам рассказал кто-то из персонала кредитной организации или разработчиков ПО, так как извне о ней узнать было невозможно. Опрошенные изданием эксперты отметили, что это первый случай мошенничества с использованием СБП. ФинЦЕРТ также отмечал, что мошенники получили номера счетов клиентов банков, используя метод перебора.

В ноябре 2019 г. ЦБ предупредил банки об атаках через СБП. В письме ЦБ называет атаками сбор информации о клиентах банков. Зная идентификатор клиента в СБП, номер его мобильного телефона, можно получить дополнительную информацию о человеке. Например, имя, отчество и первую букву фамилии, а также названия банков, где у него открыты счета. Такие запросы могут быть массовыми, ЦБ назвала их «переборами идентификаторов клиентов».

Ранее по теме: ЦБ предупредил банки об атаках через Систему быстрых платежей

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных