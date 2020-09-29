Россияне стали меньше пользоваться кредитными картами
Россияне в августе в среднем потратили меньше половины средств со своих кредитных карт, свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Уровень утилизации кредиток постепенно снижался на протяжении всего года и к 1 сентября достиг минимального с 2015 г. показателя в 48,5%.
«Уровень утилизации кредитных карт за год снизился на 5,8 процентных пункта — до 48,5%. Это минимальное значение с февраля 2015 г, когда оно составляло 46,8%» — сообщили аналитики.
Снижение доли средств, которую клиенты банков расходовали со своих кредиток, было особенно заметно в последние месяцы, когда прошел пик обусловленного пандемией коронавируса экономического спада и возобновился рост доходов населения, отметили в НБКИ. По мнению экспертов, подобная динамика может отражать, с одной стороны, достаточность собственных средств у россиян, а с другой — опасения наращивать долг в текущих условиях.
Меньше всего в августе кредитками пользовались жители Ямало-Ненецкого автономного округа: они потратили 37,1% средств, что на 8 п.п. меньше, чем в сопоставимый период прошлого года. Далее следуют Москва и Московская область с уровнями утилизации 38% и 43,7% соответственно.
Больше всего денег с кредиток расходовали проживающие в республике Тыва: они исчерпали лимит в среднем на 77,6%. Высока доля утилизации также в республике Бурятия и Забайкальском крае — 68,1% и 68,6% соответственно.