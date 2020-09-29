Россияне стали меньше пользоваться кредитными картами

Снижение доли средств, которую клиенты банков расходовали со своих кредиток, было особенно заметно в последние месяцы, когда прошел пик обусловленного пандемией коронавируса экономического спада и возобновился рост доходов населения, отметили в НБКИ. По мнению экспертов, подобная динамика может отражать, с одной стороны, достаточность собственных средств у россиян, а с другой — опасения наращивать долг в текущих условиях.