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Россияне стали меньше пользоваться кредитными картами

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Россияне в августе в среднем потратили меньше половины средств со своих кредитных карт, свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Уровень утилизации кредиток постепенно снижался на протяжении всего года и к 1 сентября достиг минимального с 2015 г. показателя в 48,5%.

«Уровень утилизации кредитных карт за год снизился на 5,8 процентных пункта — до 48,5%. Это минимальное значение с февраля 2015 г, когда оно составляло 46,8%» — сообщили аналитики.

Снижение доли средств, которую клиенты банков расходовали со своих кредиток, было особенно заметно в последние месяцы, когда прошел пик обусловленного пандемией коронавируса экономического спада и возобновился рост доходов населения, отметили в НБКИ. По мнению экспертов, подобная динамика может отражать, с одной стороны, достаточность собственных средств у россиян, а с другой — опасения наращивать долг в текущих условиях.

Меньше всего в августе кредитками пользовались жители Ямало-Ненецкого автономного округа: они потратили 37,1% средств, что на 8 п.п. меньше, чем в сопоставимый период прошлого года. Далее следуют Москва и Московская область с уровнями утилизации 38% и 43,7% соответственно.

Больше всего денег с кредиток расходовали проживающие в республике Тыва: они исчерпали лимит в среднем на 77,6%. Высока доля утилизации также в республике Бурятия и Забайкальском крае — 68,1% и 68,6% соответственно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных