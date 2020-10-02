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ЦБ отозвал лицензию у московского Тэмбр-банка

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Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Тэмбр-банка, сообщается на сайте регулятора. ЦБ также аннулировал лицензию организации на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг.

В пресс-службе ЦБ отметили, что кредитная организация нарушала законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты Банка России, в том числе занижала величину необходимых к формированию резервов на возможные потери. В связи с этим в течение года ЦБ неоднократно вводил ограничения на привлечение банком денежных средств физических лиц. Банк также нарушал требования закона в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и функционировал в условиях корпоративного конфликта, рассказали в ЦБ.

«Банк России неоднократно направлял в адрес кредитной организации предписания с требованиями об адекватной оценке принимаемых рисков и отражении в отчетности своего реального финансового положения. Исполнение требований надзорного органа приводило к возникновению оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создавало реальную угрозу интересам ее кредиторов и вкладчиков», — объяснили в пресс-службе регулятора.

В Тэмбр-банке назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего или ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка приостановлены, добавили в ЦБ.

Банк является участником системы страхования вкладов. По данным Агентства по страхованию вкладов, выплаты вкладчикам ТЭМБР-банка начнутся не позднее 16 октября 2020 г. На 1 сентября АСВ предварительно оценило размер своей страховой ответственности перед 8 300 вкладчиков банка примерно в 5 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных