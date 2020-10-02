ЦБ отозвал лицензию у московского Тэмбр-банка

В пресс-службе ЦБ отметили, что кредитная организация нарушала законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты Банка России, в том числе занижала величину необходимых к формированию резервов на возможные потери. В связи с этим в течение года ЦБ неоднократно вводил ограничения на привлечение банком денежных средств физических лиц. Банк также нарушал требования закона в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и функционировал в условиях корпоративного конфликта, рассказали в ЦБ.