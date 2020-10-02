ЦБ отозвал лицензию у московского Тэмбр-банка
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Тэмбр-банка, сообщается на сайте регулятора. ЦБ также аннулировал лицензию организации на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг.
В пресс-службе ЦБ отметили, что кредитная организация нарушала законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты Банка России, в том числе занижала величину необходимых к формированию резервов на возможные потери. В связи с этим в течение года ЦБ неоднократно вводил ограничения на привлечение банком денежных средств физических лиц. Банк также нарушал требования закона в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и функционировал в условиях корпоративного конфликта, рассказали в ЦБ.
«Банк России неоднократно направлял в адрес кредитной организации предписания с требованиями об адекватной оценке принимаемых рисков и отражении в отчетности своего реального финансового положения. Исполнение требований надзорного органа приводило к возникновению оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создавало реальную угрозу интересам ее кредиторов и вкладчиков», — объяснили в пресс-службе регулятора.
В Тэмбр-банке назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего или ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка приостановлены, добавили в ЦБ.
Банк является участником системы страхования вкладов. По данным Агентства по страхованию вкладов, выплаты вкладчикам ТЭМБР-банка начнутся не позднее 16 октября 2020 г. На 1 сентября АСВ предварительно оценило размер своей страховой ответственности перед 8 300 вкладчиков банка примерно в 5 млрд руб.