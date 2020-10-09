Почти 20% звонков коллекторов пришлось на задолжавших в пандемию
Каждый пятый россиянин (18%), которому в сентябре 2020 г. звонили коллекторы из-за задолженности перед банком, перестал обслуживать кредит на фоне пандемии коронавируса, сообщает РБК со ссылкой на данные Национальной ассоциации коллекторских агентств (НАПКА). Профессиональные взыскатели работали с людьми, которые к апрелю-июню просрочили выплаты по займам более чем на 90 дней.
Большая часть — 65% — таких должников объяснила невыплаты по кредитам снижением дохода, почти каждый третий (30%) сообщил, что лишился официального трудоустройства в период пандемии, рассказали в НАПКА. 2% заявили, что не обслуживают кредит, так как ушли на кредитные каникулы по закону, принятому в начале апреля в рамках поддержки населения.
По данным коллекторов, на фоне пандемии банки стали чаще передавать им долги с просрочкой меньше чем на 180 дней. Если в августе прошлого года на такие кредиты пришлось 3% от всех переданных долгов, то в августе этого года на 4 п.п. больше — 7%. Доля кредитов с просрочкой до года в последний летний месяц текущего года составила 17% — на 2 п.п. больше, чем с сопоставимый период 2019 г.
За лето, по данным НАПКА, банки передали коллекторам по агентской схеме 3,9 млн долгов. Это на 44,4% больше, чем в первые пять месяцев года. Общий объем переданных к взысканию долгов составил 152 млрд руб. В НАПКА такую динамику объяснили тем, что в июне-августе банки компенсировали замедление, произошедшее на пике пандемии.
В целом объем проблемных долгов, которые банки передадут коллекторам в 2020 г., составит до 600 млрд руб., ожидают в НАПКА. Отмечается, что это на 10% больше, чем в 2019 г.