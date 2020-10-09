Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Финансы

Почти 20% звонков коллекторов пришлось на задолжавших в пандемию

Ведомости

Каждый пятый россиянин (18%), которому в сентябре 2020 г. звонили коллекторы из-за задолженности перед банком, перестал обслуживать кредит на фоне пандемии коронавируса, сообщает РБК со ссылкой на данные Национальной ассоциации коллекторских агентств (НАПКА). Профессиональные взыскатели работали с людьми, которые к апрелю-июню просрочили выплаты по займам более чем на 90 дней.

Большая часть — 65% — таких должников объяснила невыплаты по кредитам снижением дохода, почти каждый третий (30%) сообщил, что лишился официального трудоустройства в период пандемии, рассказали в НАПКА. 2% заявили, что не обслуживают кредит, так как ушли на кредитные каникулы по закону, принятому в начале апреля в рамках поддержки населения. 

По данным коллекторов, на фоне пандемии банки стали чаще передавать им долги с просрочкой меньше чем на 180 дней. Если в августе прошлого года на такие кредиты пришлось 3% от всех переданных долгов, то в августе этого года на 4 п.п. больше — 7%. Доля кредитов с просрочкой до года в последний летний месяц текущего года составила 17% — на 2 п.п. больше, чем с сопоставимый период 2019 г. 

За лето, по данным НАПКА, банки передали коллекторам по агентской схеме 3,9 млн долгов. Это на 44,4% больше, чем в первые пять месяцев года. Общий объем переданных к взысканию долгов составил 152 млрд руб. В НАПКА такую динамику объяснили тем, что в июне-августе банки компенсировали замедление, произошедшее на пике пандемии.

В целом объем проблемных долгов, которые банки передадут коллекторам в 2020 г., составит до 600 млрд руб., ожидают в НАПКА. Отмечается, что это на 10% больше, чем в 2019 г. 

Ранее по теме: Россияне стали больше платить по кредитным долгам

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных