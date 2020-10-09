Почти 20% звонков коллекторов пришлось на задолжавших в пандемию

По данным коллекторов, на фоне пандемии банки стали чаще передавать им долги с просрочкой меньше чем на 180 дней. Если в августе прошлого года на такие кредиты пришлось 3% от всех переданных долгов, то в августе этого года на 4 п.п. больше — 7%. Доля кредитов с просрочкой до года в последний летний месяц текущего года составила 17% — на 2 п.п. больше, чем с сопоставимый период 2019 г.