Греф предложил включить платеж за вывоз мусора в общую квитанцию ЖКХ
Глава Сбербанка Герман Греф направил премьер-министру России Михаилу Мишустину письмо, в котором предложил включить в единый платежный документ за услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) платеж за вывоз мусора, сообщает РБК со ссылкой на копию письма. Получение обращения «Ведомостям» подтвердили в пресс-службе правительства России.
«Обращение поступило, находится на проработке», — сказано в сообщении.
По мнению Грефа, предложенная мера увеличит собираемость платежей за вывоз твердых коммунальных отходов, в том числе благодаря тому, что люди смогут вносить средства одновременно даже при отсутствии некоторых платежных документов. Также глава Сбербанка отметил, что кредитная организация «содействует созданию устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами». Так, банк одобрил финансирование пяти проектов по строительству комплексов по переработке мусора. Общая сумма финансирования составит 14 млрд руб.
Кроме того, Греф считает, что включение платежей за вывоз мусора в квитанцию ЖКХ позволит «существенно» увеличить инвестиционную привлекательность всей отрасли для частных инвестиций. Это, в свою очередь, станет стимулом к строительству новых мощностей по обработке, обезвреживанию и утилизации отходов. В пресс-службе Сбербанка отказались от комментариев.
Ранее, 29 сентября, Счетная палата назвала «неблагополучной» ситуацию с мусором в России. Ведомство сообщило, что сейчас в стране перерабатывается порядка 8% отходов, тогда как более 90% отправляются на полигоны и свалки.