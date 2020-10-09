Греф предложил включить платеж за вывоз мусора в общую квитанцию ЖКХ

По мнению Грефа, предложенная мера увеличит собираемость платежей за вывоз твердых коммунальных отходов, в том числе благодаря тому, что люди смогут вносить средства одновременно даже при отсутствии некоторых платежных документов. Также глава Сбербанка отметил, что кредитная организация «содействует созданию устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами». Так, банк одобрил финансирование пяти проектов по строительству комплексов по переработке мусора. Общая сумма финансирования составит 14 млрд руб.