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Счетная палата назвала неблагополучной ситуацию с мусором в России

Ведомости

Несмотря на мусорную реформу ситуация с отходами в России остается неблагополучной, говорится на сайте Счетной палаты со ссылкой на аудитора ведомства Михаила Меня.

«К сожалению, ситуация с отходами в России в настоящее время неблагополучна. Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами пока не сформирована», — сообщил Мень. По его мнению, мусорная реформа пока себя не оправдала и «ощутимых результатов не принесла». В России, по данным Счетной палаты, перерабатывается около 8% отходов, более 90% отправляются на полигоны и свалки.

Заместитель министра природных ресурсов Константин Румянцев рассказал, что министерство направило в Минфин на согласование три дополнительные меры в рамках мусорной реформы. Минприроды предлагает субсидировать процентную ставку по кредитам на инвестпроекты операторов по обращению с отходами. Также предлагается ввести льготный лизинг и компенсировать часть капитальных затрат региональных операторов по обращению с мусором на реализацию инвестпроектов. Эти меры проработаны с региональными операторами и признаны самыми востребованными, уточнил Румянцев.

1 января 2019 г. в силу вступили поправки в закон «Об отходах производства и потребления», которые дали старт «мусорной реформе». В Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе начало реформы отложено до 2022 г., так как в городах запрещено создавать полигоны для мусора. Городам федерального значения придется договариваться с другими регионами о вывозе мусора на их территории.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных