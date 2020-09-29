Счетная палата назвала неблагополучной ситуацию с мусором в России

«К сожалению, ситуация с отходами в России в настоящее время неблагополучна. Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами пока не сформирована», — сообщил Мень. По его мнению, мусорная реформа пока себя не оправдала и «ощутимых результатов не принесла». В России, по данным Счетной палаты, перерабатывается около 8% отходов, более 90% отправляются на полигоны и свалки.