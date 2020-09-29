Счетная палата назвала неблагополучной ситуацию с мусором в России
Несмотря на мусорную реформу ситуация с отходами в России остается неблагополучной, говорится на сайте Счетной палаты со ссылкой на аудитора ведомства Михаила Меня.
«К сожалению, ситуация с отходами в России в настоящее время неблагополучна. Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами пока не сформирована», — сообщил Мень. По его мнению, мусорная реформа пока себя не оправдала и «ощутимых результатов не принесла». В России, по данным Счетной палаты, перерабатывается около 8% отходов, более 90% отправляются на полигоны и свалки.
Заместитель министра природных ресурсов Константин Румянцев рассказал, что министерство направило в Минфин на согласование три дополнительные меры в рамках мусорной реформы. Минприроды предлагает субсидировать процентную ставку по кредитам на инвестпроекты операторов по обращению с отходами. Также предлагается ввести льготный лизинг и компенсировать часть капитальных затрат региональных операторов по обращению с мусором на реализацию инвестпроектов. Эти меры проработаны с региональными операторами и признаны самыми востребованными, уточнил Румянцев.
1 января 2019 г. в силу вступили поправки в закон «Об отходах производства и потребления», которые дали старт «мусорной реформе». В Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе начало реформы отложено до 2022 г., так как в городах запрещено создавать полигоны для мусора. Городам федерального значения придется договариваться с другими регионами о вывозе мусора на их территории.