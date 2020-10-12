Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Финансы

ЦБ оценил дыру в капитале ПФС-банка в 71 млн рублей

Ведомости

«Дыра» в капитале ПФС-банка («Промышленно-финансовое сотрудничество-банк»), у которого Банк России отозвал лицензию в январе 2020 г., составила почти 71 млн руб., следует из материалов регулятора.

Так, согласно оценке временной администрации, стоимость активов банка составила 1,245 млрд руб., а размер обязательств — 1,315 млрд руб. 

ЦБ отозвал лицензию у ПФС-банка 17 января. Такое решение связано с тем, что кредитная организация нарушала законодательство в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также проводила сомнительные операции с наличными и сомнительные транзитные операции.

ПФС-банк был создан в 1993 г. К моменту отзыва лицензии, согласно отчетности на 1 декабря 2019 г., он занимал 348 место по величине активов в банковской системе России.

Согласно материалам ЦБ, наибольшая доля ПФС-банка — 23,4% — принадлежала Константину Петренко. Его супруга Ольга Петренко владела более 6% кредитной организации. По 8,3% были у компаний «Аристей Проф» и «Промышленный железнодорожный транспорт». Еще 2,5% владела организация «Камбист-инв», а 1,5% — «Ореид-стар». Акционерам-миноритариям принадлежала доля в 9,8%.

Ранее по теме: ЦБ отозвал лицензию у московского ПФС-банка

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных