ЦБ оценил дыру в капитале ПФС-банка в 71 млн рублей

ЦБ отозвал лицензию у ПФС-банка 17 января. Такое решение связано с тем, что кредитная организация нарушала законодательство в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также проводила сомнительные операции с наличными и сомнительные транзитные операции.