ЦБ оценил дыру в капитале ПФС-банка в 71 млн рублей
«Дыра» в капитале ПФС-банка («Промышленно-финансовое сотрудничество-банк»), у которого Банк России отозвал лицензию в январе 2020 г., составила почти 71 млн руб., следует из материалов регулятора.
Так, согласно оценке временной администрации, стоимость активов банка составила 1,245 млрд руб., а размер обязательств — 1,315 млрд руб.
ЦБ отозвал лицензию у ПФС-банка 17 января. Такое решение связано с тем, что кредитная организация нарушала законодательство в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также проводила сомнительные операции с наличными и сомнительные транзитные операции.
ПФС-банк был создан в 1993 г. К моменту отзыва лицензии, согласно отчетности на 1 декабря 2019 г., он занимал 348 место по величине активов в банковской системе России.
Согласно материалам ЦБ, наибольшая доля ПФС-банка — 23,4% — принадлежала Константину Петренко. Его супруга Ольга Петренко владела более 6% кредитной организации. По 8,3% были у компаний «Аристей Проф» и «Промышленный железнодорожный транспорт». Еще 2,5% владела организация «Камбист-инв», а 1,5% — «Ореид-стар». Акционерам-миноритариям принадлежала доля в 9,8%.