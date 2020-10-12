Евразийский фонд одобрил кредит Белоруссии на $500 млн
Совет Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) 9 октября одобрил предоставление Белоруссии кредита в размере $500 млн из собственных средств, сообщила пресс-служба Минфина РФ. Отмечается, что из выделенных средств республика профинансирует прогнозируемый дефицит бюджета, что позволит предотвратить снижение валовых международных резервов ниже целевого уровня.
Глава российского Минфина Антон Силуанов заявил, что сейчас на экономическую активность Белоруссии негативно влияют ограничения, связанные с пандемией коронавируса. «Кредит позволит правительству страны обеспечить качественную медицинскую помощь, сбалансировать бюджетную политику и обеспечить устойчивость банковского сектора», — приводит пресс-служба слова Силуанова.
Ранее, 20 сентября, глава Минфина сообщил, что основную часть кредита — $330 млн — Белоруссия направит на погашение долга перед российским «Газпромом».
Кроме того, Белоруссия получит кредит от России в размере $1 млрд. Об этом ранее договорились президенты стран Владимир Путин и Александр Лукашенко. Займ будет предоставлен двумя траншами: первая половина — в этом году, вторая — в следующем.
Кредит будет предоставлен под плавающую процентную ставку на 10 лет. Льготный период составит до 5 лет.
О решении выдать Белоруссии кредит на общую сумму в $1,5 млрд Путин объявил 14 сентября. Позже в Кремле уточнили, что значительная часть этих денег пойдет на рефинансирование задолженности белорусской стороны перед Москвой.