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Евразийский фонд одобрил кредит Белоруссии на $500 млн

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Совет Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) 9 октября одобрил предоставление Белоруссии кредита в размере $500 млн из собственных средств, сообщила пресс-служба Минфина РФ. Отмечается, что из выделенных средств республика профинансирует прогнозируемый дефицит бюджета, что позволит предотвратить снижение валовых международных резервов ниже целевого уровня.

Глава российского Минфина Антон Силуанов заявил, что сейчас на экономическую активность Белоруссии негативно влияют ограничения, связанные с пандемией коронавируса. «Кредит позволит правительству страны обеспечить качественную медицинскую помощь, сбалансировать бюджетную политику и обеспечить устойчивость банковского сектора», — приводит пресс-служба слова Силуанова.

Ранее, 20 сентября, глава Минфина сообщил, что основную часть кредита — $330 млн — Белоруссия направит на погашение долга перед российским «Газпромом».

Кроме того, Белоруссия получит кредит от России в размере $1 млрд. Об этом ранее договорились президенты стран Владимир Путин и Александр Лукашенко. Займ будет предоставлен двумя траншами: первая половина — в этом году, вторая — в следующем.

Кредит будет предоставлен под плавающую процентную ставку на 10 лет. Льготный период составит до 5 лет. 

О решении выдать Белоруссии кредит на общую сумму в $1,5 млрд Путин объявил 14 сентября. Позже в Кремле уточнили, что значительная часть этих денег пойдет на рефинансирование задолженности белорусской стороны перед Москвой.

Ранее по теме: Белоруссия планирует получить первую часть российского кредита до конца года

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных