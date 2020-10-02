Белоруссия планирует получить первую часть российского кредита до конца года
Минск может получить первую часть российского кредита до конца текущего года, сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра Белруссии Романа Головченко.
«Сейчас отрабатываются условия. До конца года привлечем, я думаю, если ничего не случится», — сказал Головченко. По его словам, для получения первого транша кредита необходимо подписание межправительственного соглашения между странами.
Президент России Владимир Путин 14 сентября объявил о решении выделить Минску кредит в $1,5 млрд. Это было сделано во время встречи в Сочи с белорусским лидером Александром Лукашенко. Позже в Кремле уточнили, что значительная часть этих средств пойдет на рефинансирование задолженности белорусской стороны перед Москвой, и отказались считать это вмешательством во внутренние дела Белоруссии. Также подчеркивалось, что Россия и впредь будет оказывать экономическую помощь Минску в рамках Союзного государства.