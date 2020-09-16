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Белоруссия получит российский кредит на $1,5 млрд в два этапа

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Россия планирует предоставить кредит Белоруссии в два этапа: в 2020 г. Минск может получить по $500 млн от государства и по линии Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), еще $500 млн Россия предоставит в 2021 г., сообщает «РИА Новости» со ссылкой на министра финансов РФ Антона Силуанова.

«Есть два направления поддержки: первое ‒ по линии ЕФСР, $500 млн, мы будем обращаться к коллегам ‒ с тем, чтобы этот институт принял решение о небольшой программе поддержки Белоруссии. Раньше, помните, у нас были две программы по $2 млрд, сейчас предложение быстро предоставить заем в размере $500 млн с минимальным требованием по программе», ‒ сказал Силуанов.

По его словам, Москва сможет предоставить кредит Минску после принятия законодательных поправок.

«Мы в текущем году хотим предоставить $1 млрд, из которых 500 ‒ за счет ЕФСР, 500 ‒ межгоса. В следующем ‒ 500 за счет межгоса. Условия сейчас прорабатываются с белорусским минфином», ‒ добавил он.

Силуанов отметил, что Россия в среднем предоставляет кредиты на срок около 10 лет. «Мы этими сроками и будем руководствоваться при подготовке условий предоставления заемных средств», – подчеркнул министр.

«Мы планируем заем ЕФСР в долларах, заем межгос – в рублях... Ставки не могут быть одинаковые в валюте и рублях. В рублях мы будем привязываться к стоимости ОФЗ с небольшой премией, а по ставкам в валюте – ЕФСР дает, исходя из стоимости бондов России и Казахстана. Средняя стоимость бондов будет рассчитана, и, исходя из этого, будут сформулированы условия предоставления займа», – отметил Силуанов.

Президент России Владимир Путин 14 сентября объявил о решении выделить Минску кредит в $1,5 млрд. Это было сделано во время встречи в Сочи с белорусским президентом Александром Лукашенко. Позже в Кремле уточнили, что значительная часть этих средств пойдет на рефинансирование задолженности белорусской стороны перед Москвой, и отказались считать это вмешательством во внутренние дела Белоруссии. Также подчеркивалось, что Россия и впредь будет оказывать экономическую помощь Минску в рамках Союзного государства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных