Белоруссия получит российский кредит на $1,5 млрд в два этапа

«Мы планируем заем ЕФСР в долларах, заем межгос – в рублях... Ставки не могут быть одинаковые в валюте и рублях. В рублях мы будем привязываться к стоимости ОФЗ с небольшой премией, а по ставкам в валюте – ЕФСР дает, исходя из стоимости бондов России и Казахстана. Средняя стоимость бондов будет рассчитана, и, исходя из этого, будут сформулированы условия предоставления займа», – отметил Силуанов.