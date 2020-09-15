Госдума одобрила во втором чтении проект о внеплановой выдаче кредитов другим странам
Госдума во втором чтении приняла законопроект, разрешающий российскому правительству выдавать государственные кредиты другим странам в 2020 г. вне плана, следует из данных электронной системы нижней палаты парламента.
Соответствующая поправка предложена к внесению в Бюджетный кодекс России в 2020 г. «Установить, что в 2020 г. правительство Российской Федерации вправе принимать решения о предоставлении в 2020 г. государственных кредитов, не предусмотренных программой предоставления государственных финансовых и государственных экспортных кредитов на 2020 г. и на плановый период 2021 и 2022 гг.», ‒ говорится в заключении заседания о поправках, одобренных Госдумой 15 сентября. В документе уточняется, что подобные госкредиты могут осуществляться за счет ассигнований, установленных указанной программой, или за счет уменьшения остатков средств федерального бюджета, образовавшихся на 1 января 2020 г.
Поправка была добавлена к законопроекту о корректировке Бюджетного кодекса на 2020 г. в связи с введением нового вида муниципального образования в систему местного самоуправления. В первой редакции о кредитах другим государствам речи не шло, законопроект касался корректировки налогообложения муниципальных образований.
Президент России Владимир Путин 14 сентября объявил о решении выделить Минску кредит в $1,5 млрд. Это было сделано во время встречи в Сочи с белорусским президентом Александром Лукашенко. Позже в Кремле уточнили, что значительная часть этих средств пойдет на рефинансирование задолженности белорусской стороны перед Москвой, и отказались считать это вмешательством во внутренние дела Белоруссии. Также подчеркивалось, что Россия и впредь будет оказывать экономическую помощь Минску в рамках Союзного государства.
Ранее, 27 августа, президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что обсудил с российским лидером Владимиром Путиным вопрос о рефинансировании госдолга республики в размере $1 млрд. Он пояснил, что страна оставит эти средства себе для подкрепления национальной валюты.