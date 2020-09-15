Госдума одобрила во втором чтении проект о внеплановой выдаче кредитов другим странам

Соответствующая поправка предложена к внесению в Бюджетный кодекс России в 2020 г. «Установить, что в 2020 г. правительство Российской Федерации вправе принимать решения о предоставлении в 2020 г. государственных кредитов, не предусмотренных программой предоставления государственных финансовых и государственных экспортных кредитов на 2020 г. и на плановый период 2021 и 2022 гг.», ‒ говорится в заключении заседания о поправках, одобренных Госдумой 15 сентября. В документе уточняется, что подобные госкредиты могут осуществляться за счет ассигнований, установленных указанной программой, или за счет уменьшения остатков средств федерального бюджета, образовавшихся на 1 января 2020 г.