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Госдума одобрила во втором чтении проект о внеплановой выдаче кредитов другим странам

Ведомости

Госдума во втором чтении приняла законопроект, разрешающий российскому правительству выдавать государственные кредиты другим странам в 2020 г. вне плана, следует из данных электронной системы нижней палаты парламента.

Соответствующая поправка предложена к внесению в Бюджетный кодекс России в 2020 г. «Установить, что в 2020 г. правительство Российской Федерации вправе принимать решения о предоставлении в 2020 г. государственных кредитов, не предусмотренных программой предоставления государственных финансовых и государственных экспортных кредитов на 2020 г. и на плановый период 2021 и 2022 гг.», ‒ говорится в заключении заседания о поправках, одобренных Госдумой 15 сентября. В документе уточняется, что подобные госкредиты могут осуществляться за счет ассигнований, установленных указанной программой, или за счет уменьшения остатков средств федерального бюджета, образовавшихся на 1 января 2020 г.

Поправка была добавлена к законопроекту о корректировке Бюджетного кодекса на 2020 г. в связи с введением нового вида муниципального образования в систему местного самоуправления. В первой редакции о кредитах другим государствам речи не шло, законопроект касался корректировки налогообложения муниципальных образований.

Президент России Владимир Путин 14 сентября объявил о решении выделить Минску кредит в $1,5 млрд. Это было сделано во время встречи в Сочи с белорусским президентом Александром Лукашенко. Позже в Кремле уточнили, что значительная часть этих средств пойдет на рефинансирование задолженности белорусской стороны перед Москвой, и отказались считать это вмешательством во внутренние дела Белоруссии. Также подчеркивалось, что Россия и впредь будет оказывать экономическую помощь Минску в рамках Союзного государства.

Ранее, 27 августа, президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что обсудил с российским лидером Владимиром Путиным вопрос о рефинансировании госдолга республики в размере $1 млрд. Он пояснил, что страна оставит эти средства себе для подкрепления национальной валюты. 

Ранее по теме: Песков призвал не сравнивать кредит Белоруссии и Украине

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных