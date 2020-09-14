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Песков призвал не сравнивать кредит Белоруссии и Украине

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Кредит Белоруссии в $1,5 млрд, о выделении которого ранее объявил президент России Владимир Путин, не стоит сравнивать с займом в $3 млрд Украине при Викторе Януковиче, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. 

Песков, отвечая на вопрос, не повторит ли этот заем судьбу кредита, выданного Украине до госпереворота, подчеркнул, что эти ситуации нельзя сравнивать. «Это абсолютно не верная, в корне не верная постановка вопроса. Кредит, как и ранее предоставленные, неоднократно предоставлявшиеся, предоставляется не президенту [Белоруссии Александру] Лукашенко. Он предоставляется Белоруссии ‒ нашему большому союзнику, братской нам стране», ‒ сказал Песков, комментируя недавнее заявление лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской о недействительности любых договоренностей с Лукашенко и пересмотре их Минском в будущем. 

Пресс-секретарь также разъяснил цели, на которые пойдет этот кредит. «Часть из этого кредита будет использована для рефинансирования ранее предоставленных заемных средств, часть ‒ это новые денежные средства», ‒ сказал Песков. 

Песков заверил, что Россия и дальше будет оказывать экономическую поддержку Минску. «При этом важно отметить, что никоим образом это не должно трактоваться как вмешательство во внутренние дела, мы категорически против этого», ‒ подчеркнул Песков. 

О решении предоставить Белоруссии кредит размером $1,5 млрд Путин объявил 14 сентября во время встречи с белорусским президентом Александром Лукашенко в Сочи. 

В декабре 2013 г. Россия выделила кредит Украине в $3 млрд, тогда страну возглавлял Янукович. В феврале 2014 г. Янукович был свергнут. После смены власти на Украине стороны не смогли договориться о реструктуризации долга. Москва обратилась в Высокий суд Англии, а Киев ввел бессрочный мораторий на выплату этого долга. В 2016 г. Украина обратилась в суд с возражением в отношении российского иска.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных