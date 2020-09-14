Песков призвал не сравнивать кредит Белоруссии и Украине
Кредит Белоруссии в $1,5 млрд, о выделении которого ранее объявил президент России Владимир Путин, не стоит сравнивать с займом в $3 млрд Украине при Викторе Януковиче, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков, отвечая на вопрос, не повторит ли этот заем судьбу кредита, выданного Украине до госпереворота, подчеркнул, что эти ситуации нельзя сравнивать. «Это абсолютно не верная, в корне не верная постановка вопроса. Кредит, как и ранее предоставленные, неоднократно предоставлявшиеся, предоставляется не президенту [Белоруссии Александру] Лукашенко. Он предоставляется Белоруссии ‒ нашему большому союзнику, братской нам стране», ‒ сказал Песков, комментируя недавнее заявление лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской о недействительности любых договоренностей с Лукашенко и пересмотре их Минском в будущем.
Пресс-секретарь также разъяснил цели, на которые пойдет этот кредит. «Часть из этого кредита будет использована для рефинансирования ранее предоставленных заемных средств, часть ‒ это новые денежные средства», ‒ сказал Песков.
Песков заверил, что Россия и дальше будет оказывать экономическую поддержку Минску. «При этом важно отметить, что никоим образом это не должно трактоваться как вмешательство во внутренние дела, мы категорически против этого», ‒ подчеркнул Песков.
О решении предоставить Белоруссии кредит размером $1,5 млрд Путин объявил 14 сентября во время встречи с белорусским президентом Александром Лукашенко в Сочи.
В декабре 2013 г. Россия выделила кредит Украине в $3 млрд, тогда страну возглавлял Янукович. В феврале 2014 г. Янукович был свергнут. После смены власти на Украине стороны не смогли договориться о реструктуризации долга. Москва обратилась в Высокий суд Англии, а Киев ввел бессрочный мораторий на выплату этого долга. В 2016 г. Украина обратилась в суд с возражением в отношении российского иска.