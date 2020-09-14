Песков призвал не сравнивать кредит Белоруссии и Украине

Песков, отвечая на вопрос, не повторит ли этот заем судьбу кредита, выданного Украине до госпереворота, подчеркнул, что эти ситуации нельзя сравнивать. «Это абсолютно не верная, в корне не верная постановка вопроса. Кредит, как и ранее предоставленные, неоднократно предоставлявшиеся, предоставляется не президенту [Белоруссии Александру] Лукашенко. Он предоставляется Белоруссии ‒ нашему большому союзнику, братской нам стране», ‒ сказал Песков, комментируя недавнее заявление лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской о недействительности любых договоренностей с Лукашенко и пересмотре их Минском в будущем.