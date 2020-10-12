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ЦБ планирует разрешить переводы между юрлицами в Системе быстрых платежей

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Переводы между юрлицами в рамках Системы быстрых платежей (СБП) Банка России могут запустить в 2021 году, заявил директор по развитию инновационных сервисов национальной системы платежных карт (НСПК) Дмитрий Колесников, передает «РИА Новости». 

«Не буду анонсировать какие-то конкретные сроки по сервису B2B, но в 2021 году мы действительно планируем его сделать», —  сказал Колесников. По его словам, сейчас обсуждается, что будет идентификатором юрлиц в СБП, в то время как физлица определяются по номеру мобильного телефона. Колесников пояснил, что идентификатором может стать Merchant ID, который может даваться компании при вхождении в систему.

Сервис, позволяющий перевести деньги от юридического лица физическому по номеру телефона, был запущен банками – участниками СБП в июле 2020 г. До этого через систему можно было переводить деньги между счетами физических лиц и оплачивать некоторые товары и услуги. Российские банки начали запускать переводы зарплат по номеру телефона через СБП в сентябре. Такую услугу запустил банк «Русский стандарт», аналогичные планы есть у РайффайзенбанкаТинькофф банка, банка «Дом.РФ» и «Весты» (группа Московского кредитного банка).

Сама Система быстрых платежей заработала в феврале 2020 г. Она позволяет физическим лицам делать друг другу переводы по номеру телефона между счетами в разных банках. Максимальная сумма перевода составляет 600 000 руб., но банки могут устанавливать дополнительные лимиты на переводы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных