ЦБ планирует разрешить переводы между юрлицами в Системе быстрых платежей

«Не буду анонсировать какие-то конкретные сроки по сервису B2B, но в 2021 году мы действительно планируем его сделать», — сказал Колесников. По его словам, сейчас обсуждается, что будет идентификатором юрлиц в СБП, в то время как физлица определяются по номеру мобильного телефона. Колесников пояснил, что идентификатором может стать Merchant ID, который может даваться компании при вхождении в систему.