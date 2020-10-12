ЦБ планирует разрешить переводы между юрлицами в Системе быстрых платежей
Переводы между юрлицами в рамках Системы быстрых платежей (СБП) Банка России могут запустить в 2021 году, заявил директор по развитию инновационных сервисов национальной системы платежных карт (НСПК) Дмитрий Колесников, передает «РИА Новости».
«Не буду анонсировать какие-то конкретные сроки по сервису B2B, но в 2021 году мы действительно планируем его сделать», — сказал Колесников. По его словам, сейчас обсуждается, что будет идентификатором юрлиц в СБП, в то время как физлица определяются по номеру мобильного телефона. Колесников пояснил, что идентификатором может стать Merchant ID, который может даваться компании при вхождении в систему.
Сервис, позволяющий перевести деньги от юридического лица физическому по номеру телефона, был запущен банками – участниками СБП в июле 2020 г. До этого через систему можно было переводить деньги между счетами физических лиц и оплачивать некоторые товары и услуги. Российские банки начали запускать переводы зарплат по номеру телефона через СБП в сентябре. Такую услугу запустил банк «Русский стандарт», аналогичные планы есть у Райффайзенбанка, Тинькофф банка, банка «Дом.РФ» и «Весты» (группа Московского кредитного банка).
Сама Система быстрых платежей заработала в феврале 2020 г. Она позволяет физическим лицам делать друг другу переводы по номеру телефона между счетами в разных банках. Максимальная сумма перевода составляет 600 000 руб., но банки могут устанавливать дополнительные лимиты на переводы.