Российские банки начали переводить зарплаты по номеру телефона

В Центральном банке изданию сообщили, что обдумывают создание централизованного сервиса по переводу зарплат в Системе быстрых платежей. Некоторые банки уже реализуют зарплатные проекты для клиентов – юридических лиц с помощью В2С-переводов, однако это сервисы отдельных банков, а не централизованная система, отметили в ЦБ. Издание добавило, что Центробанк пока не установил тарифы для таких переводов, каждый банк устанавливает комиссию сам.