Российские банки начали переводить зарплаты по номеру телефона
В России начал работать сервис переводов от компаний физическим лицам через Систему быстрых платежей (СБП), с его помощью работодатели смогут перечислять зарплату сотрудникам по номеру телефона, сообщила газета «Известия».
Директор по развитию Делобанка Ирина Кузьмина пояснила изданию, что новую функцию СБП можно использовать для любых переводов от компаний физическим лицам: денежных призов за победу в конкурсе, средств за возврат товаров или дохода от инвестиций. В дальнейшем с помощью нового сервиса компании смогут переводить сотрудникам зарплату, добавила Кузьмина. Издание отметило, что такая услуга позволит полностью решить проблему «зарплатного рабства», при котором работнику навязывают зарплатную карту определенного банка.
Также сервис можно будет использовать при получении микрозайма: клиент сможет в договоре указать только свой номер телефона, и на привязанную к нему карту поступят деньги.
В Центральном банке изданию сообщили, что обдумывают создание централизованного сервиса по переводу зарплат в Системе быстрых платежей. Некоторые банки уже реализуют зарплатные проекты для клиентов – юридических лиц с помощью В2С-переводов, однако это сервисы отдельных банков, а не централизованная система, отметили в ЦБ. Издание добавило, что Центробанк пока не установил тарифы для таких переводов, каждый банк устанавливает комиссию сам.
В 2019 г. были приняты поправки в Трудовой кодекс, которыми устанавливается право работника сменить банк, в который будет переводиться его зарплата. Система быстрых платежей заработала в феврале 2020 г. Она позволяет физическим лицам делать друг другу переводы по номеру телефона между счетами в разных банках. Максимальная сумма перевода составляет 600 000 руб., но банки могут устанавливать дополнительные лимиты на переводы.
Сервис, позволяющий перевести деньги от юридического лица физическому по номеру телефона, был запущен банками – участниками СБП в июле. До этого через систему можно было переводить деньги между счетами физических лиц и оплачивать некоторые товары и услуги.