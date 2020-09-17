ЦБ продлил банкам срок подключения к системе быстрых платежей

«Банки с универсальной лицензией, которые не успеют подключиться к системе быстрых платежей (СБП) к 1 октября 2020 г., смогут это сделать и позже ‒ до 1 января 2021 г. ‒ без санкций со стороны регулятора», ‒ говорится в сообщении ЦБ.