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ЦБ продлил банкам срок подключения к системе быстрых платежей

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Банк России отложил введение штрафов за неподключение к системе быстрых платежей для банков с универсальной лицензией до 1 января 2021 г., следует из сообщения на сайте регулятора.

«Банки с универсальной лицензией, которые не успеют подключиться к системе быстрых платежей (СБП) к 1 октября 2020 г., смогут это сделать и позже ‒ до 1 января 2021 г. ‒ без санкций со стороны регулятора», ‒ говорится в сообщении ЦБ.

На данный момент к системе быстрых платежей подключены 146 участников рынка, 134 из них действуют в рамках универсальной лицензии. Еще 42 банка находятся в высокой степени готовности к подключению к СБП, подчеркнули в ЦБ.

«По мнению Банка России, отведенного срока достаточно для подключения остальных кредитных организаций», ‒ добавили в Банке России.

Система быстрых платежей заработала в феврале текущего года. Она позволяет физическим лицам делать друг другу переводы по номеру телефона между счетами в разных банках. Максимальная сумма перевода составляет 600 000 руб., но банки могут устанавливать дополнительные лимиты на переводы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных