ЦБ продлил банкам срок подключения к системе быстрых платежей
Банк России отложил введение штрафов за неподключение к системе быстрых платежей для банков с универсальной лицензией до 1 января 2021 г., следует из сообщения на сайте регулятора.
«Банки с универсальной лицензией, которые не успеют подключиться к системе быстрых платежей (СБП) к 1 октября 2020 г., смогут это сделать и позже ‒ до 1 января 2021 г. ‒ без санкций со стороны регулятора», ‒ говорится в сообщении ЦБ.
На данный момент к системе быстрых платежей подключены 146 участников рынка, 134 из них действуют в рамках универсальной лицензии. Еще 42 банка находятся в высокой степени готовности к подключению к СБП, подчеркнули в ЦБ.
«По мнению Банка России, отведенного срока достаточно для подключения остальных кредитных организаций», ‒ добавили в Банке России.
Система быстрых платежей заработала в феврале текущего года. Она позволяет физическим лицам делать друг другу переводы по номеру телефона между счетами в разных банках. Максимальная сумма перевода составляет 600 000 руб., но банки могут устанавливать дополнительные лимиты на переводы.