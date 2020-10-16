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Белоруссия получила первую часть кредита от России

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Белоруссия получила первую часть кредита от России. Евразийский банк развития (ЕАБР) перечислил Белоруссии кредит в объеме $500 млн, сообщила пресс-служба банка.

«Евразийский банк развития перечислил республике Беларусь финансовый кредит из средств фонда в объеме 500 млн долларов США», – говорится в сообщении. Кредит предоставлен под плавающую процентную ставку на 10 лет. Льготный период составит до 5 лет. «Программа правительства и Национального банка республики Беларусь по противодействию влиянию COVID-19 на экономику, финансовый и социальный сектор, содержащаяся в заявке властей страны на получение финансового кредита, кроме мер на поддержку системы здравоохранения и населения, также предусматривает реализацию осмотрительной макроэкономической политики», – объяснили в банке.

В ЕАБР отметили, что речь идет о консолидации неприоритетных расходов бюджета, оптимизации налоговых льгот, продолжении политики по обеспечению рыночных механизмов формирования обменного курса и процентных ставок. «В комплексе все эти меры направлены на укрепление долговой устойчивости Беларуси», — отметили в банке.

Президент России Владимир Путин 14 сентября объявил о решении выделить Минску кредит в $1,5 млрд. Это было сделано во время встречи в Сочи с белорусским лидером Александром Лукашенко. Позже в Кремле уточнили, что значительная часть этих средств пойдет на рефинансирование задолженности белорусской стороны перед Москвой, и отказались считать это вмешательством во внутренние дела Белоруссии. Также подчеркивалось, что Россия и впредь будет оказывать экономическую помощь Минску в рамках Союзного государства.

20 сентября министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что основную часть кредита – $330 млн – Белоруссия направит на погашение долга перед российским «Газпромом».

Ранее по теме: Евразийский фонд одобрил кредит Белоруссии на $500 млн

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных