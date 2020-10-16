Белоруссия получила первую часть кредита от России
Белоруссия получила первую часть кредита от России. Евразийский банк развития (ЕАБР) перечислил Белоруссии кредит в объеме $500 млн, сообщила пресс-служба банка.
«Евразийский банк развития перечислил республике Беларусь финансовый кредит из средств фонда в объеме 500 млн долларов США», – говорится в сообщении. Кредит предоставлен под плавающую процентную ставку на 10 лет. Льготный период составит до 5 лет. «Программа правительства и Национального банка республики Беларусь по противодействию влиянию COVID-19 на экономику, финансовый и социальный сектор, содержащаяся в заявке властей страны на получение финансового кредита, кроме мер на поддержку системы здравоохранения и населения, также предусматривает реализацию осмотрительной макроэкономической политики», – объяснили в банке.
В ЕАБР отметили, что речь идет о консолидации неприоритетных расходов бюджета, оптимизации налоговых льгот, продолжении политики по обеспечению рыночных механизмов формирования обменного курса и процентных ставок. «В комплексе все эти меры направлены на укрепление долговой устойчивости Беларуси», — отметили в банке.
Президент России Владимир Путин 14 сентября объявил о решении выделить Минску кредит в $1,5 млрд. Это было сделано во время встречи в Сочи с белорусским лидером Александром Лукашенко. Позже в Кремле уточнили, что значительная часть этих средств пойдет на рефинансирование задолженности белорусской стороны перед Москвой, и отказались считать это вмешательством во внутренние дела Белоруссии. Также подчеркивалось, что Россия и впредь будет оказывать экономическую помощь Минску в рамках Союзного государства.
20 сентября министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что основную часть кредита – $330 млн – Белоруссия направит на погашение долга перед российским «Газпромом».