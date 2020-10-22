Акции AstraZeneca упали после смерти участника испытаний вакцины от COVID-19
Акции британско-шведской компании AstraZeneca подешевели на торгах после сообщений о смерти добровольца, участвовавшего в испытаниях вакцины от коронавируса, которую компания разрабатывает совместно с Оксфордским университетом, свидетельствуют данные Лондонской биржи.
21 октября на открытии торгов цена акции составляла 80,38 английских фунтов ($105,3), а сегодня — 78,14 фунтов ($102,36). Таким образом, снижение составило более 2,7%. По данным на 12:50 по Лондонскому времени, цена акции AstraZeneca составила 78,61 фунтов ($102,98). Это минимальное значение с апреля текущего года.
21 октября 28-летний участник испытаний вакцины от коронавируса умер в Бразилии. По данным местной газеты Globo, смерть наступила в результате коронавирусных осложнений. Точная причина произошедшего пока не называлась.
В сентябре AstraZeneca приостановила испытания вакцины из-за появления у женщины-волонтера побочного эффекта — воспаления спинного мозга. Тогда акции компании также отреагировали на новость снижением. 9 сентября AstraZeneca опровергла данные сведения, указав на то, что диагноз не является окончательным. Впоследствии исследования вакцины возобновили.