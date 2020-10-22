Акции AstraZeneca упали после смерти участника испытаний вакцины от COVID-19

21 октября на открытии торгов цена акции составляла 80,38 английских фунтов ($105,3), а сегодня — 78,14 фунтов ($102,36). Таким образом, снижение составило более 2,7%. По данным на 12:50 по Лондонскому времени, цена акции AstraZeneca составила 78,61 фунтов ($102,98). Это минимальное значение с апреля текущего года.