Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Финансы

Акции AstraZeneca упали после смерти участника испытаний вакцины от COVID-19

Ведомости

Акции британско-шведской компании AstraZeneca подешевели на торгах после сообщений о смерти добровольца, участвовавшего в испытаниях вакцины от коронавируса, которую компания разрабатывает совместно с Оксфордским университетом, свидетельствуют данные Лондонской биржи.

21 октября на открытии торгов цена акции составляла 80,38 английских фунтов ($105,3), а сегодня — 78,14 фунтов ($102,36). Таким образом, снижение составило более 2,7%. По данным на 12:50 по Лондонскому времени, цена акции AstraZeneca составила 78,61 фунтов ($102,98). Это минимальное значение с апреля текущего года.

21 октября 28-летний участник испытаний вакцины от коронавируса умер в Бразилии. По данным местной газеты Globo, смерть наступила в результате коронавирусных осложнений. Точная причина произошедшего пока не называлась.

В сентябре AstraZeneca приостановила испытания вакцины из-за появления у женщины-волонтера побочного эффекта — воспаления спинного мозга. Тогда акции компании также отреагировали на новость снижением. 9 сентября AstraZeneca опровергла данные сведения, указав на то, что диагноз не является окончательным. Впоследствии исследования вакцины возобновили.

Ранее по теме: В Бразилии умер участник испытаний оксфордской вакцины от коронавируса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных