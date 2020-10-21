В Бразилии умер участник испытаний оксфордской вакцины от коронавируса

Частный институт «Д'Ор», который проводит тестирование в Рио-де-Жанейро, отмечает, что всего в исследовании препарата в стране участвуют 8 тыс. человек, половина из них получает плацебо. О том, получал ли умерший сам препарат, на данный момент неизвестно.