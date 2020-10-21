В Бразилии умер участник испытаний оксфордской вакцины от коронавируса
Участник испытаний вакцины от коронавируса производства Оксфордского университета и британско-шведской компании AstraZeneca умер в Бразилии, сообщает ТАСС со ссылкой на издание Globo.
Газета отмечает, что смерть 28-летнего волонтера произошла «в результате коронавирусных осложнений».
«В связи с этическими обязательствами по сохранению конфиденциальности, предусмотренными протоколами [исследований], участвующие в них регуляторы получают частичные данные о расследованиях, проводимых комитетом, который предложил продолжить исследование», — следует из заявления Национального агентства по санитарному надзору.
Частный институт «Д'Ор», который проводит тестирование в Рио-де-Жанейро, отмечает, что всего в исследовании препарата в стране участвуют 8 тыс. человек, половина из них получает плацебо. О том, получал ли умерший сам препарат, на данный момент неизвестно.
В сентябре AstraZeneca приостановила испытания вакцины в США из-за побочного эффекта у одного из участников исследования. У женщины-добровольца из Великобритании возникло воспаление спинного мозга. 9 сентября компания опровергла эту информацию, указав на то, что диагноз не является окончательным.
Позднее исследования препарата были возобновлены.