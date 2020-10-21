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В Бразилии умер участник испытаний оксфордской вакцины от коронавируса

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Участник испытаний вакцины от коронавируса производства Оксфордского университета и британско-шведской компании AstraZeneca умер в Бразилии, сообщает ТАСС со ссылкой на издание Globo.

Газета отмечает, что смерть 28-летнего волонтера произошла «в результате коронавирусных осложнений».

«В связи с этическими обязательствами по сохранению конфиденциальности, предусмотренными протоколами [исследований], участвующие в них регуляторы получают частичные данные о расследованиях, проводимых комитетом, который предложил продолжить исследование», — следует из заявления Национального агентства по санитарному надзору.

Частный институт «Д'Ор», который проводит тестирование в Рио-де-Жанейро, отмечает, что всего в исследовании препарата в стране участвуют 8 тыс. человек, половина из них получает плацебо. О том, получал ли умерший сам препарат, на данный момент неизвестно.

В сентябре AstraZeneca приостановила испытания вакцины в США из-за побочного эффекта у одного из участников исследования. У женщины-добровольца из Великобритании возникло воспаление спинного мозга. 9 сентября компания опровергла эту информацию, указав на то, что диагноз не является окончательным. 

Позднее исследования препарата были возобновлены.

Ранее по теме: Johnson & Johnson приостановила испытания вакцины от коронавируса

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных