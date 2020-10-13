Johnson & Johnson приостановила испытания вакцины от коронавируса

«Мы временно приостановили дальнейшее дозирование во всех наших клинических испытаниях кандидата на вакцину COVID-19, включая множественное испытание фазы 3, из-за необъяснимой болезни у участника исследования. В соответствии с нашими руководящими принципами болезнь участника рассматривается и оценивается независимым советом по мониторингу безопасности данных исследований (DSMB), а также нашими терапевтами и специалистами по безопасности», — говорится в сообщении. Появление у добровольца неизвестного заболевания в компании назвали «ожидаемой частью любого клинического исследования.