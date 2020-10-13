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Johnson & Johnson приостановила испытания вакцины от коронавируса

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Фармацевтическая компания Johnson & Johnson временно приостановила третью фазу клинических испытаний вакцины от коронавируса из-за неизвестной болезни у одного из добровольцев, говорится в сообщении компании.

Компания приступила к третьему этапу испытаний вакцины 23 сентября. Исследованиями заболевания занимается независимый Совет по мониторингу данных и безопасности участников исследований (DSMB), а также медики самой компании, заявили в Johnson & Johnson.

«Мы временно приостановили дальнейшее дозирование во всех наших клинических испытаниях кандидата на вакцину COVID-19, включая множественное испытание фазы 3, из-за необъяснимой болезни у участника исследования. В соответствии с нашими руководящими принципами болезнь участника рассматривается и оценивается независимым советом по мониторингу безопасности данных исследований (DSMB), а также нашими терапевтами и специалистами по безопасности», — говорится в сообщении. Появление у добровольца неизвестного заболевания в компании назвали «ожидаемой частью любого клинического исследования.

Ранее компания AstraZeneca приостановила клинические испытания своей вакцины от коронавируса по всему миру из-за неизвестного заболевания у одного из участников исследований. 12 сентября испытания возобновились.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных