Johnson & Johnson приостановила испытания вакцины от коронавируса
Фармацевтическая компания Johnson & Johnson временно приостановила третью фазу клинических испытаний вакцины от коронавируса из-за неизвестной болезни у одного из добровольцев, говорится в сообщении компании.
Компания приступила к третьему этапу испытаний вакцины 23 сентября. Исследованиями заболевания занимается независимый Совет по мониторингу данных и безопасности участников исследований (DSMB), а также медики самой компании, заявили в Johnson & Johnson.
«Мы временно приостановили дальнейшее дозирование во всех наших клинических испытаниях кандидата на вакцину COVID-19, включая множественное испытание фазы 3, из-за необъяснимой болезни у участника исследования. В соответствии с нашими руководящими принципами болезнь участника рассматривается и оценивается независимым советом по мониторингу безопасности данных исследований (DSMB), а также нашими терапевтами и специалистами по безопасности», — говорится в сообщении. Появление у добровольца неизвестного заболевания в компании назвали «ожидаемой частью любого клинического исследования.
Ранее компания AstraZeneca приостановила клинические испытания своей вакцины от коронавируса по всему миру из-за неизвестного заболевания у одного из участников исследований. 12 сентября испытания возобновились.