Доля экономящих на еде россиян снизилась до шестилетнего минимума
В третьем квартале текущего года 62% россиян стремились тратить меньше денег на еду, что является самой маленькой долей за последние шесть лет, следует из результатов исследования «Сбера» «Потребительский индекс Иванова». В исследовании принимали участие 2 300 человек в возрасте от 18 до 65 лет из 164 городов России с населением более 100 000 жителей.
«Чувствительность к ценам снизилась, и потребители стали меньше экономить на продуктах питания: доля Ивановых, которые стремятся меньше тратить на еду, снизилась с 65% до 62% — самого низкого уровня за последние шесть лет», — сказано в пресс-релизе по результатам исследования.
Доля россиян, не имеющих сбережений, в указанный период снизилась до уровня, который был до пандемии — 37%, сообщили аналитики. Тогда как во втором квартале он был выше и достигал 40%.
В то же время вырос средний объем сбережений на душу населения. Он составил 78 000 руб. против 70 000 руб. в предыдущем квартале. Кроме того, норма сбережений — доля средств, которую граждане откладывают от своего дохода — увеличилась с 7,3% до 7,9%. Подобная положительная динамика наблюдалась на фоне повышения зарплат и начисления однократных социальных выплат, пояснили эксперты.
Ранее, в конце июня, аналитики исследовательского центра НАФИ выяснили, что 45% россиян почти или совсем не имели сбережений к началу пандемии. Еще 29% рассказали, что имеющихся у них накоплений недостаточно. Только каждый четвертый респондент сказал, что отложенных средств ему хватит, чтобы пережить самоизоляцию при потере всех источников дохода.