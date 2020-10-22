Доля экономящих на еде россиян снизилась до шестилетнего минимума

Ранее, в конце июня, аналитики исследовательского центра НАФИ выяснили, что 45% россиян почти или совсем не имели сбережений к началу пандемии. Еще 29% рассказали, что имеющихся у них накоплений недостаточно. Только каждый четвертый респондент сказал, что отложенных средств ему хватит, чтобы пережить самоизоляцию при потере всех источников дохода.