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Доля экономящих на еде россиян снизилась до шестилетнего минимума

Ведомости

В третьем квартале текущего года 62% россиян стремились тратить меньше денег на еду, что является самой маленькой долей за последние шесть лет, следует из результатов исследования «Сбера» «Потребительский индекс Иванова». В исследовании принимали участие 2 300 человек в возрасте от 18 до 65 лет из 164 городов России с населением более 100 000 жителей.

«Чувствительность к ценам снизилась, и потребители стали меньше экономить на продуктах питания: доля Ивановых, которые стремятся меньше тратить на еду, снизилась с 65% до 62% — самого низкого уровня за последние шесть лет», — сказано в пресс-релизе по результатам исследования.

Доля россиян, не имеющих сбережений, в указанный период снизилась до уровня, который был до пандемии — 37%, сообщили аналитики. Тогда как во втором квартале он был выше и достигал 40%. 

В то же время вырос средний объем сбережений на душу населения. Он составил 78 000 руб. против 70 000 руб. в предыдущем квартале. Кроме того, норма сбережений — доля средств, которую граждане откладывают от своего дохода — увеличилась с 7,3% до 7,9%. Подобная положительная динамика наблюдалась на фоне повышения зарплат и начисления однократных социальных выплат, пояснили эксперты.

Ранее, в конце июня, аналитики исследовательского центра НАФИ выяснили, что 45% россиян почти или совсем не имели сбережений к началу пандемии. Еще 29% рассказали, что имеющихся у них накоплений недостаточно. Только каждый четвертый респондент сказал, что отложенных средств ему хватит, чтобы пережить самоизоляцию при потере всех источников дохода.

Ранее по теме: У многих россиян накоплений хватит только на месяц без работы

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных