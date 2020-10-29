В правительстве не исключили продления льготной ипотеки после июля 2021 года

«Мы ближе уже к июлю, посмотрев, что вообще дальше – сколько выборок, какой интерес к этой программе, какая будет ставка на тот момент, ставка Центробанка очень важно влияет на стоимость этой ипотеки – мы уже будем дальше смотреть вопрос о ее дальнейшем продлении либо каких-то других формах», — сказал Хуснуллин.