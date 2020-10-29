В правительстве не исключили продления льготной ипотеки после июля 2021 года
«Мы ближе уже к июлю, посмотрев, что вообще дальше – сколько выборок, какой интерес к этой программе, какая будет ставка на тот момент, ставка Центробанка очень важно влияет на стоимость этой ипотеки – мы уже будем дальше смотреть вопрос о ее дальнейшем продлении либо каких-то других формах», — сказал Хуснуллин.
Получили льготную ипотеку в России примерно 250 000 человек – в основном, семьи. Около 650 млрд руб. было оплачено в виде первоначальных взносов. Эта программа оказалась очень востребованной и эффективной, подчеркнул вице-премьер.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому программа льготной ипотеки в России будет действовать до 1 июля 2021 г. Программа вступила в силу 17 апреля текущего года для поддержки населения и рынка жилья на фоне пандемии коронавируса. Изначально предполагалось, что благодаря ей взять квартиру в ипотеку смогут 310 000 человек, а общий объем кредитования составит 900 млрд руб. Из нового постановления следует, что объем программы увеличен до 1,85 трлн руб. Благодаря этому жильем смогут обзавестись 622 000 россиян.
Льготная программа позволяет приобрести жилье в новостройке стоимостью 12 млн руб. в Москве, Санкт-Петербурге и их областях и 6 млн руб. — в других регионах. Размер первоначального взноса по такой ипотеке составляет 15%. Программа была продлена в соответствии с поручением президента России Владимира Путина, которое он дал 14 октября. Ранее Минфин предлагал продлить программу до конца 2021 г.