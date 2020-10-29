ВТБ назвал условие для исчерпания эффекта от льготной ипотеки под 6,5%

«Эффект снижения процентной ставки, по нашей оценке, перестанет действовать только когда рост цен превысит 17,5%, но объективно до этого еще очень далеко, и я не думаю, что правительство допустит такую ситуацию в принципе. Власти уже заявили, что будут добиваться отсутствия роста цен», — сказал он.