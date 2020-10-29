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ВТБ назвал условие для исчерпания эффекта от льготной ипотеки под 6,5%

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Эффект от снижения ставок по ипотеке за счет льготной программы приобретения жилья под 6,5% будет нивелирован, когда рост цен на жилье превысит 17,5%, заявил в рамках инвестиционного форума «ВТБ Капитал» «Россия зовет!» заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

«Эффект снижения процентной ставки, по нашей оценке, перестанет действовать только когда рост цен превысит 17,5%, но объективно до этого еще очень далеко, и я не думаю, что правительство допустит такую ситуацию в принципе. Власти уже заявили, что будут добиваться отсутствия роста цен», — сказал он.

Печатников добавил, что ВТБ пока не видит рисков «ипотечного пузыря» на рынке. Он отметил, что, по оценке Банка России, сейчас доля просроченной задолженности по ипотеке в стране составляет порядка 1%. Этого удалось достичь в том числе потому, что банки не выдают высоко рискованные кредиты, а сами граждане стараются погасить задолженность по жилищным займам досрочно. 

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В целом объем выдачи ипотеки в текущем году может достичь рекорда в 3,6 трлн руб., отметил Печатников. Рост по сравнению с прошлым годом таким образом составит порядка 25%.

28 октября аналитики «Дом.РФ» сообщили, что цены на новостройки в России выросли за январь-сентябрь этого года на 10,5%, а с учетом инфляции — на 7,4%. Поэтому эффект от льготной ипотеки пока не исчерпан, экономия граждан, взявших жилье в ипотеку в сентябре, на совокупных расходах составила 10,1%. 

По состоянию на 1 сентября, средневзвешенная ипотечная ставка в России достигла исторического минимума в 7,16%, следует из материалов Банка России. Это произошло в том числе благодаря действию льготной программы под 6,5%. Изначально предполагалось, что она будет действовать в стране до 1 ноября текущего года, однако 22 октября правительство продлило ее до 1 июля 2021 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных