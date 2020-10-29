ВТБ назвал условие для исчерпания эффекта от льготной ипотеки под 6,5%
«Эффект снижения процентной ставки, по нашей оценке, перестанет действовать только когда рост цен превысит 17,5%, но объективно до этого еще очень далеко, и я не думаю, что правительство допустит такую ситуацию в принципе. Власти уже заявили, что будут добиваться отсутствия роста цен», — сказал он.
Печатников добавил, что ВТБ пока не видит рисков «ипотечного пузыря» на рынке. Он отметил, что, по оценке Банка России, сейчас доля просроченной задолженности по ипотеке в стране составляет порядка 1%. Этого удалось достичь в том числе потому, что банки не выдают высоко рискованные кредиты, а сами граждане стараются погасить задолженность по жилищным займам досрочно.
В целом объем выдачи ипотеки в текущем году может достичь рекорда в 3,6 трлн руб., отметил Печатников. Рост по сравнению с прошлым годом таким образом составит порядка 25%.
28 октября аналитики «Дом.РФ» сообщили, что цены на новостройки в России выросли за январь-сентябрь этого года на 10,5%, а с учетом инфляции — на 7,4%. Поэтому эффект от льготной ипотеки пока не исчерпан, экономия граждан, взявших жилье в ипотеку в сентябре, на совокупных расходах составила 10,1%.
По состоянию на 1 сентября, средневзвешенная ипотечная ставка в России достигла исторического минимума в 7,16%, следует из материалов Банка России. Это произошло в том числе благодаря действию льготной программы под 6,5%. Изначально предполагалось, что она будет действовать в стране до 1 ноября текущего года, однако 22 октября правительство продлило ее до 1 июля 2021 г.