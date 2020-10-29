ЦБ предложил создать новый тип инвестиционного счета

Сейчас инвесторы могут открывать один из двух типов ИИС, оба из которых — минимум на три года. Первым пользуются граждане, предпочитающие консервативную стратегию и не занимающиеся активной торговлей на фондовом рынке. Данный счет позволяет получить налог в размере 13% от суммы внесенных в течение года средств. При этом вырученные средства не могут превышать 400 000 руб.