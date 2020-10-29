ЦБ предложил создать новый тип инвестиционного счета
Банк России предложил создать новый тип индивидуального инвестиционного счета, рассчитанного на инвесторов с разным опытом, но готовых к долгосрочным вложениям, следует из «Концепции совершенствования механизма индивидуального инвестиционного счета для стимулирования долгосрочных инвестиций в Российской Федерации», опубликованной регулятором. Это будет уже третий тип ИИС в стране.
«Банк России предлагает создать новый тип индивидуального инвестиционного счета (ИИС) в дополнение к двум уже существующим. ИИС третьего типа будет рассчитан на инвестиции на срок от 10 лет, при этом сумма на счете ограничиваться не будет», — говорится в сообщении регулятора.
В опубликованном ЦБ документе отмечается, что в данный момент функция ИИС по перераспределению накоплений граждан в долгосрочные инвестиции является недостаточно эффективной, а потенциал таких счетов реализуется не в полной мере. По данным регулятора, на данный момент в России ИИС открыты почти у 2% населения.
Сейчас инвесторы могут открывать один из двух типов ИИС, оба из которых — минимум на три года. Первым пользуются граждане, предпочитающие консервативную стратегию и не занимающиеся активной торговлей на фондовом рынке. Данный счет позволяет получить налог в размере 13% от суммы внесенных в течение года средств. При этом вырученные средства не могут превышать 400 000 руб.
Второй тип ИИС рассчитан на активно торгующих клиентов. Он позволяет не платить подоходный налог от доходов, вырученных от торговли ценными бумагами. Инвестиционный налоговый вычет по НДФЛ в этом случае предоставляется при закрытии счета в сумме дохода, полученного по операциям на ИИС.
Новый тип ИИС предполагает, что граждане смогут получать налоговые вычеты по истечении 10 лет владения счетом. Им предоставляется возможность выбора вида вычета: или на ежемесячно вносимую сумму через работодателя, но не более 6% от дохода, или на самостоятельно размещенную сумму, но не более 120 000 руб. в год.
В ЦБ пояснили, что сейчас граждане зачастую закрывают ИИС спустя три года, а затем вновь открывают их, чтобы реинвестировать свои средства. Счет нового типа можно будет открывать одновременно со счетами первого и второго типов.
«Возможность комбинирования позволит инвестору управлять вложениями одновременно на среднесрочном и долгосрочном горизонте планирования, решать разные задачи: так, например, третий тип ИИС дает возможность купить жилье или повысить свой доход после выхода на пенсию», — рассказали в ЦБ.