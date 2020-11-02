«Альфа-банк» объяснил списание 6000 рублей с карт ряда клиентов
«Альфа-банк» списал с владельцев дебетовых карт Alfa-Miles по 6000 руб. за годовое обслуживание вместо 599 руб. в связи с изменением условий по таким картам. Банк заранее уведомил клиентов о нововведении, однако не все обратили на это внимание, пояснили «Ведомостям» в пресс-службе кредитной организации.
«Мы заранее уведомили клиентов, но, к сожалению, не все обратили внимание. Поэтому мы приняли решение отменить списание комиссии в ноябре. Мы вернем деньги клиентам», — заявили в «Альфа-банке».
Банк перестал выпускать Alfa-Miles с мая 2018 г. в связи с тем, что почти все пользователи таких карт перешли на Alfa Travel, условия которой более выгодные, следует из сообщения на сайте кредитной организации. Теперь банк готовится закрыть проект Alfa-Miles. «Альфа-банк» предлагает всем клиентам перейти на Alfa Travel, однако те, кто не хочет делать это, могут продолжать использовать старые карты до момента истечения их срока действия. Однако в этом случае пользователи должны с 1 ноября платить комиссию за обслуживания в почти 10 раз больше прежней.
Банк вновь спишет заявленную сумму у клиентов, которым пока вернет ее, через месяц. Чтобы этого не произошло, нужно закрыть Alfa-Miles, позвонив в банк или написав об этом в чате мобильного приложения, отметили в пресс-службе. Взамен можно открыть любую другую бесплатную карту банка.
Ранее ряд пользователей «Альфа-банка» пожаловались в социальных сетях и на банковских форумах на списание 6000 руб. за обслуживание Alfa-Miles. Банк в ответ на жалобы заявил, что рассылал соответствующие сообщения и push-уведомления.