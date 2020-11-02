«Альфа-банк» объяснил списание 6000 рублей с карт ряда клиентов

Банк перестал выпускать Alfa-Miles с мая 2018 г. в связи с тем, что почти все пользователи таких карт перешли на Alfa Travel, условия которой более выгодные, следует из сообщения на сайте кредитной организации. Теперь банк готовится закрыть проект Alfa-Miles. «Альфа-банк» предлагает всем клиентам перейти на Alfa Travel, однако те, кто не хочет делать это, могут продолжать использовать старые карты до момента истечения их срока действия. Однако в этом случае пользователи должны с 1 ноября платить комиссию за обслуживания в почти 10 раз больше прежней.