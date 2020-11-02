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«Альфа-банк» объяснил списание 6000 рублей с карт ряда клиентов

Ведомости

«Альфа-банк» списал с владельцев дебетовых карт Alfa-Miles по 6000 руб. за годовое обслуживание вместо 599 руб. в связи с изменением условий по таким картам. Банк заранее уведомил клиентов о нововведении, однако не все обратили на это внимание, пояснили «Ведомостям» в пресс-службе кредитной организации.

«Мы заранее уведомили клиентов, но, к сожалению, не все обратили внимание. Поэтому мы приняли решение отменить списание комиссии в ноябре. Мы вернем деньги клиентам», — заявили в «Альфа-банке».

Банк перестал выпускать Alfa-Miles с мая 2018 г. в связи с тем, что почти все пользователи таких карт перешли на Alfa Travel, условия которой более выгодные, следует из сообщения на сайте кредитной организации. Теперь банк готовится закрыть проект Alfa-Miles. «Альфа-банк» предлагает всем клиентам перейти на Alfa Travel, однако те, кто не хочет делать это, могут продолжать использовать старые карты до момента истечения их срока действия. Однако в этом случае пользователи должны с 1 ноября платить комиссию за обслуживания в почти 10 раз больше прежней.

Банк вновь спишет заявленную сумму у клиентов, которым пока вернет ее, через месяц. Чтобы этого не произошло, нужно закрыть Alfa-Miles, позвонив в банк или написав об этом в чате мобильного приложения, отметили в пресс-службе. Взамен можно открыть любую другую бесплатную карту банка.

Ранее ряд пользователей «Альфа-банка» пожаловались в социальных сетях и на банковских форумах на списание 6000 руб. за обслуживание Alfa-Miles. Банк в ответ на жалобы заявил, что рассылал соответствующие сообщения и push-уведомления.

Ранее по теме: Главный экономист «Альфа-банка» назвала худший для рубля итог выборов в США

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных