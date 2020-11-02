Главный экономист «Альфа-банка» назвала худший для рубля итог выборов в США

«На валютном рынке при текущей цене на нефть фундаментальное значение курса составляет 73-74 руб. к доллару, все что сверху — это премия за риск. За санкционный, за геополитический риск. В случае победы Трампа мы увидим не столько укрепление рубля, сколько снижение его чувствительности к глобальным беспокойствам. В случае победы Байдена есть вероятность, что эта премия будет увеличиваться: если сейчас она составляет семь рублей к доллару, то в 2018 году она доходила до 15. Дальше все будет зависеть от информации от Байдена по поводу его взаимоотношений с Россией», — подчеркнула главный экономист «Альфа-Банка».