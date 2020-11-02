Главный экономист «Альфа-банка» назвала худший для рубля итог выборов в США
Выборы президента США являются одним из главных факторов, влияющих на российский рубль, рассказала «Ведомостям» главный экономист «Альфа-банка» Наталья Орлова. По ее словам, наиболее негативным сценарием для рубля является возможная неопределённость после выборов.
«Есть простые сценарии: просто победа Трампа или просто победа Байдена. Но между ними еще есть промежуточный сценарий: например, победа Байдена, которая оспаривается, и на следующие три месяца Америка уходит в состояние каких-то юридических разбирательств. Сценарий неопределенности для рынков будет хуже, чем победа кого-либо», — сказала Орлова.
Победа Трампа будет более благоприятным сценарием для рубля, подчеркнула она.
«На валютном рынке при текущей цене на нефть фундаментальное значение курса составляет 73-74 руб. к доллару, все что сверху — это премия за риск. За санкционный, за геополитический риск. В случае победы Трампа мы увидим не столько укрепление рубля, сколько снижение его чувствительности к глобальным беспокойствам. В случае победы Байдена есть вероятность, что эта премия будет увеличиваться: если сейчас она составляет семь рублей к доллару, то в 2018 году она доходила до 15. Дальше все будет зависеть от информации от Байдена по поводу его взаимоотношений с Россией», — подчеркнула главный экономист «Альфа-Банка».
По словам Орловой, помимо избирательного процесса в США, на российский рубль будет оказывать влияние и настроение на мировом рынке.
«Понятно, что рубль не может следовать отдельно от движения других валют: повышающиеся риски введения жестких карантинов, расширение применения карантинных мер в развитых странах, это тот фактор, который косвенно влияет на российский валютный рынок. Фактически, мы говорим о сочетании двух факторов: чисто российского риска из-за санкций и ухудшении настроя на глобальных рынках», — резюмировала экономист.
2 ноября в ходе торгов курс евро по отношению к рублю обновил максимум с декабря 2014 г. и составил 93,80 руб. По данным Московской биржи, курс доллара на торгах превысил 80 руб. впервые с 30 марта. На открытии торгов 2 ноября он достиг максимального значения 80,31 руб.