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Главный экономист «Альфа-банка» назвала худший для рубля итог выборов в США

Ведомости

Выборы президента США являются одним из главных факторов, влияющих на российский рубль, рассказала «Ведомостям» главный экономист «Альфа-банка» Наталья Орлова. По ее словам, наиболее негативным сценарием для рубля является возможная неопределённость после выборов.

«Есть простые сценарии: просто победа Трампа или просто победа Байдена. Но между ними еще есть промежуточный сценарий: например, победа Байдена, которая оспаривается, и на следующие три месяца Америка уходит в состояние каких-то юридических разбирательств. Сценарий неопределенности для рынков будет хуже, чем победа кого-либо», — сказала Орлова.

Победа Трампа будет более благоприятным сценарием для рубля, подчеркнула она.

«На валютном рынке при текущей цене на нефть фундаментальное значение курса составляет 73-74 руб. к доллару, все что сверху — это премия за риск. За санкционный, за геополитический риск. В случае победы Трампа мы увидим не столько укрепление рубля, сколько снижение его чувствительности к глобальным беспокойствам. В случае победы Байдена есть вероятность, что эта премия будет увеличиваться: если сейчас она составляет семь рублей к доллару, то в 2018 году она доходила до 15. Дальше все будет зависеть от информации от Байдена по поводу его взаимоотношений с Россией», — подчеркнула главный экономист «Альфа-Банка». 

По словам Орловой, помимо избирательного процесса в США, на российский рубль будет оказывать влияние и настроение на мировом рынке.

«Понятно, что рубль не может следовать отдельно от движения других валют: повышающиеся риски введения жестких карантинов, расширение применения карантинных мер в развитых странах, это тот фактор, который косвенно влияет на российский валютный рынок. Фактически, мы говорим о сочетании двух факторов: чисто российского риска из-за санкций и ухудшении настроя на глобальных рынках», — резюмировала экономист.

2 ноября в ходе торгов курс евро по отношению к рублю обновил максимум с декабря 2014 г. и составил 93,80 руб. По данным Московской биржи, курс доллара на торгах превысил 80 руб. впервые с 30 марта. На открытии торгов 2 ноября он достиг максимального значения 80,31 руб. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных