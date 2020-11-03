Потребительские расходы россиян достигли минимума с мая
Потребительские расходы россиян за последнюю неделю октября (c 26 октября по 1 ноября) снизились на 10,8% по сравнению с аналогичной неделей прошлого года, свидетельствуют данные «Сбериндекса». Такой спад стал самым сильным с конца мая, во время первой волны пандемии коронавируса в России.
Неделей ранее сокращение расходов в годовом выражении составляло лишь 0,9%, а среднее за последние четыре недели — 4,84%. Сильнее всего россияне сократили расходы на категорию «Услуги» — 32% в годовом выражении. Это максимальный спад с начала июня. При этом расходы на продукты и лекарства выросли на 3,1% и 34,3% соответственно.
Особенно быстро россияне сокращают расходы на развлечения и путешествия. За прошедшую неделю на развлечения было потрачено на 69,5% меньше, чем годом ранее (на предыдущей неделе — на 65,2%, за октябрь в целом — на 61,5%). Более чем вдвое сократились в годовом исчислении также траты на посещение кафе и ресторанов — на 53,2%, авиабилеты - на 55%, проживание в отелях — на 73,9% и покупки в магазинах Duty Free — на 81,5%.
Расходы российских семей во II квартале 2020 г. на фоне пандемии рекордно снизились на 12,8% относительно аналогичного периода прошлого года — до 16 490 руб., говорилось в аналитическом исследовании международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Отмечалось, что с учетом инфляции реальные расходы россиян сократились до минимума за 13 лет. Меньше россияне тратили в 2007 г. — 15 390 руб. на каждого члена семьи в сегодняшних ценах, что эквивалентно 5 980 руб. в ценах того времени.