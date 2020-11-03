Потребительские расходы россиян достигли минимума с мая

Особенно быстро россияне сокращают расходы на развлечения и путешествия. За прошедшую неделю на развлечения было потрачено на 69,5% меньше, чем годом ранее (на предыдущей неделе — на 65,2%, за октябрь в целом — на 61,5%). Более чем вдвое сократились в годовом исчислении также траты на посещение кафе и ресторанов — на 53,2%, авиабилеты - на 55%, проживание в отелях — на 73,9% и покупки в магазинах Duty Free — на 81,5%.