Аналитики зафиксировали падение расходов россиян до минимума с 2008 года
Расходы российских семей во II квартале 2020 г. на фоне пандемии коронавирусной инфекции рекордно снизились на 12,8% относительно аналогичного периода прошлого года — до 16 490 руб., говорится в аналитическом исследовании международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza (есть в распоряжении «Ведомостей»).
Отмечается, что с учетом инфляции реальные расходы граждан сократились до минимума за 13 лет. Меньше россияне тратили в 2007 г. — 15 390 руб. на каждого члена семьи в сегодняшних ценах, что эквивалентно 5 980 руб. в ценах того времени.
«Расходы российских семей оказались на минимуме за 13 лет, начиная с 2008 г. Во время первой волны пандемии они показали самое резкое за историю последних кризисов падение, обрушившись сразу на 13% вслед за доходами», — рассказала президент FinExpertiza Елена Трубникова.
Потребительские расходы граждан сократились из-за снижения благосостояния людей и карантинных ограничений на фоне пандемии коронавируса, пояснила она. Трубникова отметила, что большинство населения было вынуждено снизить траты, так как уже не могло позволить себе прежний уровень потребления. При этом была доля тех, кто осознанно урезал расходы для создания «подушки безопасности» — увеличения сбережений.
Самое сильное среди регионов России сокращение реальных расходов населения во II квартале текущего года отмечено в Ямало-Ненецком АО — 36,6% год к году. В топ-5 по снижению трат вошли также Пермский край (-33,5%), Ненецкий АО (-32%), Москва (-23,5%) и Московская область (-21,8%).
При этом семьям 19 из 85 регионов удалось не снижать расходы во II квартале, отметили аналитики. Самый большой рост трат зафиксирован в Севастополе — на 72,7% год к году. Почти на треть возросли также расходы жителей Орловской области, а в Ингушетии — почти на четверть. На 21,4% больше стали тратить семьи из Хакасии и на 19,3% — из Амурской области, следует из данных аналитиков.