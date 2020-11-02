Аналитики зафиксировали падение расходов россиян до минимума с 2008 года

При этом семьям 19 из 85 регионов удалось не снижать расходы во II квартале, отметили аналитики. Самый большой рост трат зафиксирован в Севастополе — на 72,7% год к году. Почти на треть возросли также расходы жителей Орловской области, а в Ингушетии — почти на четверть. На 21,4% больше стали тратить семьи из Хакасии и на 19,3% — из Амурской области, следует из данных аналитиков.