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Аналитики сообщили о росте расходов россиян в период пандемии

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Расходы россиян на товары повседневного спроса в период пандемии превысили показатели предыдущих лет, сообщил РБК со ссылкой на данные экспертов исследовательского холдинга «Ромир». Аналитики сравнили средние затраты домохозяйств на товары повседневного спроса с 2016 по 2020 гг. Оказалось, что в течение шести месяцев, кроме января, апреля и сентября, россияне тратили больше денег на эти товары, чем в предыдущие годы.

По данным исследования, больше всего расходы выросли в марте 2020 г. — на 22 п.п. по сравнению с базовым показателем 2012 г. В июле 2020 г. рост расходов россиян составил 5 п.п. — за предыдущие три года в июле расходы снижались. Аналитики отметили, что в предыдущие годы пик роста расходов приходился на ноябрь и декабрь: в декабре 2019 г. рост расходов составил 23 п.п.

В исследовании отмечается, что 54% россиян заявили об общем снижении доходов в 2020 г. В Москве о снижении доходов заявили 58% респондентов. Больше всего россиян волнуют рост цен и дороговизна жизни — 44-46% респондентов, бедность, низкие зарплаты и пенсии волнуют от 40 до 46% опрошенных, добавили аналитики.

Президент исследовательского холдинга «Ромир» и вице-президент международной ассоциации исследовательских агентств Gallup International Андрей Милехин пояснил, что в кризис люди стараются запасаться продуктами впрок. Также многие балуют себя «небольшими радостями» — шоколадками или одеждой, в зависимости от предпочтений человека и его финансовых возможностей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных