Аналитики сообщили о росте расходов россиян в период пандемии
Расходы россиян на товары повседневного спроса в период пандемии превысили показатели предыдущих лет, сообщил РБК со ссылкой на данные экспертов исследовательского холдинга «Ромир». Аналитики сравнили средние затраты домохозяйств на товары повседневного спроса с 2016 по 2020 гг. Оказалось, что в течение шести месяцев, кроме января, апреля и сентября, россияне тратили больше денег на эти товары, чем в предыдущие годы.
По данным исследования, больше всего расходы выросли в марте 2020 г. — на 22 п.п. по сравнению с базовым показателем 2012 г. В июле 2020 г. рост расходов россиян составил 5 п.п. — за предыдущие три года в июле расходы снижались. Аналитики отметили, что в предыдущие годы пик роста расходов приходился на ноябрь и декабрь: в декабре 2019 г. рост расходов составил 23 п.п.
В исследовании отмечается, что 54% россиян заявили об общем снижении доходов в 2020 г. В Москве о снижении доходов заявили 58% респондентов. Больше всего россиян волнуют рост цен и дороговизна жизни — 44-46% респондентов, бедность, низкие зарплаты и пенсии волнуют от 40 до 46% опрошенных, добавили аналитики.
Президент исследовательского холдинга «Ромир» и вице-президент международной ассоциации исследовательских агентств Gallup International Андрей Милехин пояснил, что в кризис люди стараются запасаться продуктами впрок. Также многие балуют себя «небольшими радостями» — шоколадками или одеждой, в зависимости от предпочтений человека и его финансовых возможностей.