Аналитики сообщили о росте расходов россиян в период пандемии

По данным исследования, больше всего расходы выросли в марте 2020 г. — на 22 п.п. по сравнению с базовым показателем 2012 г. В июле 2020 г. рост расходов россиян составил 5 п.п. — за предыдущие три года в июле расходы снижались. Аналитики отметили, что в предыдущие годы пик роста расходов приходился на ноябрь и декабрь: в декабре 2019 г. рост расходов составил 23 п.п.