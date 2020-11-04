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Биткоин подорожал до максимума за почти три года

Ведомости

Биткоин поднялся выше отметки $14 тыс. второй раз меньше чем за неделю, свидетельствуют данные CoinDesk. В ночь на 4 ноября в 2:29 мск стоимость биткоина составила $14 018.

Ранее отметку в $14 тыс. цена криптовалюты превышала 31 октября. До этого она торговалась на этом уровне в середине января 2018 г. По состоянию на 8:29 мск стоимость биткоина составила $13 893.

Биткойн дорожает на фоне ожиданий итогов выборов президента США. Выборы начались 3 ноября. Кандидатом от республиканской партии является действующий президент страны Дональд Трамп. Демократическая партия выдвинула бывшего вице-президента Джо Байдена.

Ранее по теме: Первые данные большинства штатов показали лидерство Трампа на выборах

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных