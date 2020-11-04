Биткоин подорожал до максимума за почти три года
Биткоин поднялся выше отметки $14 тыс. второй раз меньше чем за неделю, свидетельствуют данные CoinDesk. В ночь на 4 ноября в 2:29 мск стоимость биткоина составила $14 018.
Ранее отметку в $14 тыс. цена криптовалюты превышала 31 октября. До этого она торговалась на этом уровне в середине января 2018 г. По состоянию на 8:29 мск стоимость биткоина составила $13 893.
Биткойн дорожает на фоне ожиданий итогов выборов президента США. Выборы начались 3 ноября. Кандидатом от республиканской партии является действующий президент страны Дональд Трамп. Демократическая партия выдвинула бывшего вице-президента Джо Байдена.