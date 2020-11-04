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В России предложили ограничить размер денежных переводов для пенсионеров

Ведомости

Руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил ограничить размер суммы, которую пенсионеры могут ежедневно переводить кому-либо со своих банковских карт до 10 тыс. руб. Письмо, где излагается данная инициатива, Курдесов направил в Банк России. «Ведомости» направили запрос в ЦБ.

«Просим вас рассмотреть целесообразность введения лимита 10 тыс. руб. в сутки на онлайн-переводы с банковских счетов, оформленных на граждан, имеющих статус пенсионера. Данное ограничение сделает невозможным единовременную крупную кражу средств граждан дистанционным способом», — следует из текста документа, который цитирует RT.

Курдесов пояснил, что в 2020 г. отмечен рост телефонного мошенничества, когда злоумышленники выведывают персональные данные людей и получают доступ к их счетам. При этом часто жертвами таких преступников становятся именно пенсионеры, пояснил лидер общественного движения.

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина рассказывала, что за время пандемии число звонков мошенников клиентам банков и других финансовых организаций увеличилось на 200%. При этом по инициативе регулятора в первом полугодии текущего года было заблокировано 9,7 тыс. мошеннических телефонных номеров — в четыре раза больше, чем в аналогичный период 2019 г.

Ранее по теме: ЦБ сообщил о росте числа блокировок телефонов мошенников в 4 раза

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных