В России предложили ограничить размер денежных переводов для пенсионеров
Руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил ограничить размер суммы, которую пенсионеры могут ежедневно переводить кому-либо со своих банковских карт до 10 тыс. руб. Письмо, где излагается данная инициатива, Курдесов направил в Банк России. «Ведомости» направили запрос в ЦБ.
«Просим вас рассмотреть целесообразность введения лимита 10 тыс. руб. в сутки на онлайн-переводы с банковских счетов, оформленных на граждан, имеющих статус пенсионера. Данное ограничение сделает невозможным единовременную крупную кражу средств граждан дистанционным способом», — следует из текста документа, который цитирует RT.
Курдесов пояснил, что в 2020 г. отмечен рост телефонного мошенничества, когда злоумышленники выведывают персональные данные людей и получают доступ к их счетам. При этом часто жертвами таких преступников становятся именно пенсионеры, пояснил лидер общественного движения.
Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина рассказывала, что за время пандемии число звонков мошенников клиентам банков и других финансовых организаций увеличилось на 200%. При этом по инициативе регулятора в первом полугодии текущего года было заблокировано 9,7 тыс. мошеннических телефонных номеров — в четыре раза больше, чем в аналогичный период 2019 г.