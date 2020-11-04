В России предложили ограничить размер денежных переводов для пенсионеров

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина рассказывала, что за время пандемии число звонков мошенников клиентам банков и других финансовых организаций увеличилось на 200%. При этом по инициативе регулятора в первом полугодии текущего года было заблокировано 9,7 тыс. мошеннических телефонных номеров — в четыре раза больше, чем в аналогичный период 2019 г.