Аналитики оценили падение трат в барах и клубах после введения QR-кодов

При этом в Санкт-Петербурге, где с 26 октября в ночное время не работают рестораны, кафе и бары и где запрещены развлекательные программы в заведениях общепита, выручка упала сильнее. За первую неделю действия ограничений она сократились на 22% к предыдущей неделе и на 58% к сопоставимому периоду прошлого года. Число транзакций снизилось на 28% неделя к неделе и на 44% год к году.