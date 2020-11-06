Аналитики оценили падение трат в барах и клубах после введения QR-кодов
Жители Москвы стали реже посещать бары и клубы после того, как 19 октября местные власти обязали людей проходить регистрацию по QR-коду для входа в такие заведения после полуночи, свидетельствуют данные эквайрингового бизнеса ВТБ. Аналогичная тенденция наблюдается и после введения ограничений в Санкт-Петербурге. Падение выручки заведений противоречит динамике, наблюдаемой в предыдущие годы, отметили в кредитной организации.
«Традиционно во второй половине осени мы фиксируем рост выручки московских баров и ночных клубов», — рассказал вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек, отметив, что этому обычно способствуют ухудшение погодных условий, завершение дачного сезона и проведение развлекательных мероприятий в заведениях общепита. «В этом году из-за роста случаев COVID-19 и введения системы QR-кодов мы видим обратную тенденцию», — пояснил он.
По данным банка, с 19 октября по 1 ноября выручка баров и клубов столицы составила 37 млн руб., снизившись на 7% по сравнению с двумя предыдущими неделями и на 12% год к году. Количество транзакций в ночных заведениях сократилось на 7% к началу октября — до 35 000 — и на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г.
При этом в Санкт-Петербурге, где с 26 октября в ночное время не работают рестораны, кафе и бары и где запрещены развлекательные программы в заведениях общепита, выручка упала сильнее. За первую неделю действия ограничений она сократились на 22% к предыдущей неделе и на 58% к сопоставимому периоду прошлого года. Число транзакций снизилось на 28% неделя к неделе и на 44% год к году.
Система чекинов впервые была введена в ночных заведениях Москвы 19 октября. Работники и посетители должны при входе зарегистрировать номера своих телефонов с помощью QR-кода или СМС. В случае заражения коронавирусом одного из посетителей или работников, все, кто одновременно с ним был в помещении, получат оповещение об этом.
По данным оперштаба на 5 ноября, в России за время пандемии коронавирусом заразились более 1,7 млн человек. Из них свыше 29 500 пациентов умерли. Число активных случаев заражения превышает 404 000. При этом Москва лидирует среди регионов страны по количеству заболевших — более 450 000 человек. Санкт-Петербург третий в данном антирейтинге — свыше 66 000 случаев заболевания.