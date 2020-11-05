В зданиях правительства Москвы ввели систему чек-инов по образцу клубов
С 5 ноября в зданиях подразделений и департаментов правительства Москвы в качестве эксперимента заработала система регистрации номеров телефонов на входе. Об этом сообщается на сайте мэрии Москвы.
На первом этапе систему так называемых чекинов ввели в зданиях, где расположены департаменты Правительства Москвы. На втором этапе участниками эксперимента станут подведомственные организации. «Теперь дополнительно им (посетителям и сотрудникам. — Прим. ред.) нужно будет лишь зарегистрировать свой номер телефона, отсканировав QR-код или отправив СМС на номер 7377».
Система чекинов впервые была введена в ночных заведениях Москвы 19 октября. Работники и посетители заведений при входе должны зарегистрировать номера своих телефонов с помощью QR-кода или СМС. В случае заражения коронавирусом одного из посетителей или работников, все, кто одновременно с ним был в заведении, получат оповещение об этом.