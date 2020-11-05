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В зданиях правительства Москвы ввели систему чек-инов по образцу клубов

Ведомости

С 5 ноября в зданиях подразделений и департаментов правительства Москвы в качестве эксперимента заработала система регистрации номеров телефонов на входе. Об этом сообщается на сайте мэрии Москвы. 

На первом этапе систему так называемых чекинов ввели в зданиях, где расположены департаменты Правительства Москвы. На втором этапе участниками эксперимента станут подведомственные организации. «Теперь дополнительно им (посетителям и сотрудникам. — Прим. ред.) нужно будет лишь зарегистрировать свой номер телефона, отсканировав QR-код или отправив СМС на номер 7377». 

Система чекинов впервые была введена в ночных заведениях Москвы 19 октября. Работники и посетители заведений при входе должны зарегистрировать номера своих телефонов с помощью QR-кода или СМС. В случае заражения коронавирусом одного из посетителей или работников, все, кто одновременно с ним был в заведении, получат оповещение об этом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных