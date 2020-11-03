Москвичи получили более 5000 уведомлений о возможном контакте с больными COVID-19
Почти 5,5 тыс. посетителей заведений в Москве получили уведомления о возможном контакте с больными коронавирусом, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на руководителя департамента торговли и услуг Алексея Немерюка.
Системой QR-кодов, которая позволяет отправлять посетителям информацию о контактах с зараженными коронавирусом, оборудованы 2394 точки в Москве.
«Начиная с 19 октября системой чекинов воспользовалось более 850 тысяч посетителей кафе, ресторанов и развлекательных заведений. На данный момент системой QR-кодов оборудовано 2394 точки. Уведомления о возможном контакте с больным коронавирусом получили почти 5,5 тысячи москвичей», — сказал Немерюк.
По его словам, к системе QR-кодов могут подключаться не только рестораны и кафе, но и другие заведения сферы услуг.
С 19 октября в Москве ввели систему чекин для баров и ночных клубов, которые работают с 00:00 до 6:00. Работники и посетители заведений при входе должны зарегистрировать номера своих телефонов с помощью QR-кода или СМС. В случае заражения коронавирусом одного из посетителей или работников, все, кто одновременно с ним был в заведении, получат оповещение об этом.