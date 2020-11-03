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Москвичи получили более 5000 уведомлений о возможном контакте с больными COVID-19

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Почти 5,5 тыс. посетителей заведений в Москве получили уведомления о возможном контакте с больными коронавирусом, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на руководителя департамента торговли и услуг Алексея Немерюка.

Системой QR-кодов, которая позволяет отправлять посетителям информацию о контактах с зараженными коронавирусом, оборудованы 2394 точки в Москве.

«Начиная с 19 октября системой чекинов воспользовалось более 850 тысяч посетителей кафе, ресторанов и развлекательных заведений. На данный момент системой QR-кодов оборудовано 2394 точки. Уведомления о возможном контакте с больным коронавирусом получили почти 5,5 тысячи москвичей», — сказал Немерюк.

По его словам, к системе QR-кодов могут подключаться не только рестораны и кафе, но и другие заведения сферы услуг.

С 19 октября в Москве ввели систему чекин для баров и ночных клубов, которые работают с 00:00 до 6:00. Работники и посетители заведений при входе должны зарегистрировать номера своих телефонов с помощью QR-кода или СМС. В случае заражения коронавирусом одного из посетителей или работников, все, кто одновременно с ним был в заведении, получат оповещение об этом.

Ранее по теме: McDonald’s введет в Москве регистрацию посетителей по QR- коду

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных