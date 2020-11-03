Москвичи получили более 5000 уведомлений о возможном контакте с больными COVID-19

С 19 октября в Москве ввели систему чекин для баров и ночных клубов, которые работают с 00:00 до 6:00. Работники и посетители заведений при входе должны зарегистрировать номера своих телефонов с помощью QR-кода или СМС. В случае заражения коронавирусом одного из посетителей или работников, все, кто одновременно с ним был в заведении, получат оповещение об этом.