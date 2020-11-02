McDonald’s введет в Москве регистрацию посетителей по QR- коду
Московские рестораны сети McDonald’s присоединятся к системе регистрации посетителей через QR-коды, введенной ранее властями города для баров и ночных клубов, сообщила компания.
«Система чекинов будет вводиться поэтапно в течение ближайшей недели и заработает во всех 189 McDonald’s в Москве, в том числе на территории торговых центров», — говорится в сообщении (цитата по ТАСС).
В McDonald’s пояснили, что в случае выявления коронавируса у одного из посетителей ресторана все, кто был в заведении одновременно с ним, получат оповещения. В компании рассказали, что для регистрации посетителям нужно будет отсканировать QR-код и подтвердить свой номер телефона или отправить СМС-сообщение на короткий номер.
С 19 октября в Москве ввели систему чекин для баров и ночных клубов, которые работают с 00:00 до 6:00. Работники и посетители заведений при входе должны зарегистрировать номера своих телефонов с помощью QR-кода или СМС. В случае заражения коронавирусом одного из посетителей или работников, все, кто одновременно с ним был в заведении, получат оповещение об этом.