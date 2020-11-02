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McDonald’s введет в Москве регистрацию посетителей по QR- коду

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Московские рестораны сети McDonald’s присоединятся к системе регистрации посетителей через QR-коды, введенной ранее властями города для баров и ночных клубов, сообщила компания. 

«Система чекинов будет вводиться поэтапно в течение ближайшей недели и заработает во всех 189 McDonald’s в Москве, в том числе на территории торговых центров», — говорится в сообщении (цитата по ТАСС). 

В McDonald’s пояснили, что в случае выявления коронавируса у одного из посетителей ресторана все, кто был в заведении одновременно с ним, получат оповещения. В компании рассказали, что для регистрации посетителям нужно будет отсканировать QR-код и подтвердить свой номер телефона или отправить СМС-сообщение на короткий номер.

С 19 октября в Москве ввели систему чекин для баров и ночных клубов, которые работают с 00:00 до 6:00. Работники и посетители заведений при входе должны зарегистрировать номера своих телефонов с помощью QR-кода или СМС. В случае заражения коронавирусом одного из посетителей или работников, все, кто одновременно с ним был в заведении, получат оповещение об этом.

Ранее по теме: В Москве могут распространить систему QR-кодов на предприятия торговли и услуг

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных