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В Москве могут распространить систему QR-кодов на предприятия торговли и услуг

Ведомости

Действующую в ночных клубах Москвы систему QR-кодов могут распространить на предприятия торговли и услуг, заявил первый замруководителя аппарата мэра Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«Помимо заведений, которые попадают под действие указа мэра, ее уже добровольно применяют и многие другие предприятия общественного питания — кафе и рестораны. Уже добровольно. Возможно, она будет применяться и в других предприятиях торговли города Москвы», — цитирует ТАСС Немерюка. По его словам, власти считают, что на сегодняшний момент система регистрации посетителей работает «достаточно четко».

Он отметил, что более 1,5 тыс. ночных заведений в столице уже оформили QR-коды для регистрации посетителей. За прошедшую неделю в среднем количество чек-инов колеблется от 40 до 60 тысяч ежедневно, добавил он. «Уже 1,5 тыс. предприятий получили QR-коды и используют их», — цитирует «РИА новости» Немерюка.

В Москве с 19 октября доступ в бары, работающие ночью, дискотеки и ночные кубы стал возможен только через систему check-in: при условии регистрации номеров телефонов с помощью QR-кодов или отправки СМС на специальный короткий номер 7377. 27 октября Роспотребнадзор рекомендовал властям регионов ограничить работу ресторанов и развлекательных заведений с 23:00 до 6:00.

Ранее по теме: В Москве не будут закрывать ночные клубы по рекомендации Роспотребнадзора

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных