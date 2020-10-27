В Москве могут распространить систему QR-кодов на предприятия торговли и услуг

«Помимо заведений, которые попадают под действие указа мэра, ее уже добровольно применяют и многие другие предприятия общественного питания — кафе и рестораны. Уже добровольно. Возможно, она будет применяться и в других предприятиях торговли города Москвы», — цитирует ТАСС Немерюка. По его словам, власти считают, что на сегодняшний момент система регистрации посетителей работает «достаточно четко».