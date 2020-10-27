В Москве могут распространить систему QR-кодов на предприятия торговли и услуг
Действующую в ночных клубах Москвы систему QR-кодов могут распространить на предприятия торговли и услуг, заявил первый замруководителя аппарата мэра Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
«Помимо заведений, которые попадают под действие указа мэра, ее уже добровольно применяют и многие другие предприятия общественного питания — кафе и рестораны. Уже добровольно. Возможно, она будет применяться и в других предприятиях торговли города Москвы», — цитирует ТАСС Немерюка. По его словам, власти считают, что на сегодняшний момент система регистрации посетителей работает «достаточно четко».
Он отметил, что более 1,5 тыс. ночных заведений в столице уже оформили QR-коды для регистрации посетителей. За прошедшую неделю в среднем количество чек-инов колеблется от 40 до 60 тысяч ежедневно, добавил он. «Уже 1,5 тыс. предприятий получили QR-коды и используют их», — цитирует «РИА новости» Немерюка.
В Москве с 19 октября доступ в бары, работающие ночью, дискотеки и ночные кубы стал возможен только через систему check-in: при условии регистрации номеров телефонов с помощью QR-кодов или отправки СМС на специальный короткий номер 7377. 27 октября Роспотребнадзор рекомендовал властям регионов ограничить работу ресторанов и развлекательных заведений с 23:00 до 6:00.