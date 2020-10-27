В Москве не будут закрывать ночные клубы по рекомендации Роспотребнадзора
Власти Москвы считают возможным воздержаться от закрытия ресторанов и клубов столицы в ночное время, сообщила глава пресс-службы мэра и правительства столицы Гульнара Пенькова.
«В настоящее время считаем возможным воздержаться от закрытия каких-либо секторов экономики», – сказала Пенькова, комментируя предписание руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой.
27 октября Роспотребнадзор рекомендовал властям регионов ограничить работу ресторанов и развлекательных заведений с 23:00 до 6:00, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки. В Москве с 19 октября доступ в бары, работающие ночью, дискотеки и ночные кубы стал возможен только через систему check-in: при условии регистрации номеров телефонов с помощью QR-кодов или отправки СМС на специальный короткий номер 7377.
Пенькова отметила, что в Москве приняты меры по цифровому контролю за посещением ресторанов и клубов, работающих ночью. Эта мера, по ее словам, обеспечивает оперативный контроль за распространением коронавируса. В столице наблюдается «значительное снижение» динамики роста заболеваемости коронавирусом, добавила она.