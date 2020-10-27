В Москве не будут закрывать ночные клубы по рекомендации Роспотребнадзора

27 октября Роспотребнадзор рекомендовал властям регионов ограничить работу ресторанов и развлекательных заведений с 23:00 до 6:00, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки. В Москве с 19 октября доступ в бары, работающие ночью, дискотеки и ночные кубы стал возможен только через систему check-in: при условии регистрации номеров телефонов с помощью QR-кодов или отправки СМС на специальный короткий номер 7377.