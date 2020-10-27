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В Москве не будут закрывать ночные клубы по рекомендации Роспотребнадзора

Ведомости

Власти Москвы считают возможным воздержаться от закрытия ресторанов и клубов столицы в ночное время, сообщила глава пресс-службы мэра и правительства столицы Гульнара Пенькова.

«В настоящее время считаем возможным воздержаться от закрытия каких-либо секторов экономики», – сказала Пенькова, комментируя предписание руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой.

27 октября Роспотребнадзор рекомендовал властям регионов ограничить работу ресторанов и развлекательных заведений с 23:00 до 6:00, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки. В Москве с 19 октября доступ в бары, работающие ночью, дискотеки и ночные кубы стал возможен только через систему check-in: при условии регистрации номеров телефонов с помощью QR-кодов или отправки СМС на специальный короткий номер 7377.

Пенькова отметила, что в Москве приняты меры по цифровому контролю за посещением ресторанов и клубов, работающих ночью. Эта мера, по ее словам, обеспечивает оперативный контроль за распространением коронавируса. В столице наблюдается «значительное снижение» динамики роста заболеваемости коронавирусом, добавила она.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных