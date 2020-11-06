ЦБ разрабатывает концепцию нового ИИС на образование
«Новый счет предполагает накопление и инвестирование средств на образование ребенка и дает налоговую льготу в виде освобождения инвестиционного дохода от НДФЛ», — пишет издание. Уточняется, что ИИС-О сохраняет основные свойства двух ИСС, которые уже есть на рынке, но имеет и свои особенности.
Пока в России существуют два типа ИИС, но единовременно можно иметь только один их них. Каждый открывается минимум на три года. Первый позволяет получить налоговый вычет с инвестиций в 13%, но не более 400 000 руб. Второй — не платить налог инвестиционного дохода с суммы внесенных средств, не превышающей 1 млн руб.
ИИС-О можно будет открыть одновременно с другим типом инвестиционного счета. Кроме того, он будет освобожден от НДФЛ инвестиционного дохода от вложения в ценные бумаги. Средства на счете могут принадлежать самому ребенку, в пользу которого они откладываются. Использовать их можно будет как на любой вид образования, так и на сопутствующие расходы, включая проживание, питание и проезд.
Предполагается, что досрочно изъять деньги с ИИС-О можно при наличии особых обстоятельств — например, тяжелой болезни или смерти бенефициара. В противном случае придется заплатить налог в 10%. Потратить средства со счета нужно до того, как бенефициару исполнится 30 лет. Потом ИИС-О будет изменен в ИИС второго типа.
Ранее, 29 октября, ЦБ предложил создать третий тип ИИС в России. Он рассчитан на инвесторов, готовых вложить средства на долгий срок — не менее 10 лет.