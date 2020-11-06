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ЦБ разрабатывает концепцию нового ИИС на образование

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Банк России отправил нескольким участникам финансового рынка концепцию нового типа индивидуального инвестиционного счета — на образование (ИИС-О), сообщает «Коммерсант» со ссылкой на текст документа. «Ведомости» направили запрос в ЦБ.

«Новый счет предполагает накопление и инвестирование средств на образование ребенка и дает налоговую льготу в виде освобождения инвестиционного дохода от НДФЛ», — пишет издание. Уточняется, что ИИС-О сохраняет основные свойства двух ИСС, которые уже есть на рынке, но имеет и свои особенности. 

Пока в России существуют два типа ИИС, но единовременно можно иметь только один их них. Каждый открывается минимум на три года. Первый позволяет получить налоговый вычет с инвестиций в 13%, но не более 400 000 руб. Второй — не платить налог инвестиционного дохода с суммы внесенных средств, не превышающей 1 млн руб.

ИИС-О можно будет открыть одновременно с другим типом инвестиционного счета. Кроме того, он будет освобожден от НДФЛ инвестиционного дохода от вложения в ценные бумаги. Средства на счете могут принадлежать самому ребенку, в пользу которого они откладываются. Использовать их можно будет как на любой вид образования, так и на сопутствующие расходы, включая проживание, питание и проезд. 

Предполагается, что досрочно изъять деньги с ИИС-О можно при наличии особых обстоятельств — например, тяжелой болезни или смерти бенефициара. В противном случае придется заплатить налог в 10%. Потратить средства со счета нужно до того, как бенефициару исполнится 30 лет. Потом ИИС-О будет изменен в ИИС второго типа.

Ранее, 29 октября, ЦБ предложил создать третий тип ИИС в России. Он рассчитан на инвесторов, готовых вложить средства на долгий срок — не менее 10 лет.

Ранее по теме: ЦБ предложил создать новый тип инвестиционного счета

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных