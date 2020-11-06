ЦБ разрабатывает концепцию нового ИИС на образование

ИИС-О можно будет открыть одновременно с другим типом инвестиционного счета. Кроме того, он будет освобожден от НДФЛ инвестиционного дохода от вложения в ценные бумаги. Средства на счете могут принадлежать самому ребенку, в пользу которого они откладываются. Использовать их можно будет как на любой вид образования, так и на сопутствующие расходы, включая проживание, питание и проезд.