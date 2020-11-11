Банки снова попросили ЦБ продлить срок перехода на российское ПО

Банки пояснили, что им нужно шесть лет для перехода на российское ПО и ИТ-оборудование, потому что доля иностранного ПО и оборудования, которые используются в банках, в среднем составляет 85%, затраты на переход составят более 700 млрд руб. — 5-7% собственных средств банковской системы. Ассоциация банков также попросила ЦБ не включать в реестр ПО и оборудование, разработанное самими банками, но разрешить их использовать. Кредитные организации предложили создать облегченные правила вхождения в реестр для ПО, которое было разработано компаниями из банковских групп и используется только внутри банка. В ассоциации пояснили, что сейчас включение такого ПО в реестр затруднено, потому что программное обеспечение не соответствует формальным критериям реестра.