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Банки снова попросили ЦБ продлить срок перехода на российское ПО

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Ассоциация банков «Россия» предложила продлить сроки перехода владельцев критической информационной инфраструктуры на программное обеспечение и ИТ-оборудование преимущественно российского производства как минимум до 2027-2028 гг., сообщил РБК со ссылкой на письмо ассоциации заместителю председателя Центобанка Дмитрию Скобелкину.

К владельцам критической информационной инфраструктуры относятся банки, госорганы, предприятия топливно-энергетического комплекса, транспортные, телекоммуникационные и другие предприятия, повреждение сетей связи которых может привести к серьезным последствиям, пишет РБК.

Минцфиры изначально предлагало перевести владельцев КИИ на российское ПО с 1 января 2021 г., на отечественное оборудование — с 1 января 2022 г. Тогда банки предупредили ЦБ о рисках масштабных перебоев в работе систем, связанных с таким переходом. Срок перехода перенесли для ПО на 1 января 2024 г., для оборудования — на 1 января 2025 г. 

Вице-президент ассоциации банков Алексей Войлуков пояснил РБК, что предлагаемый срок перехода на преимущественно российское ПО и оборудование изменился после исследования рынка, в котором приняли участие 28 банков, девять из которых входят в топ-20 по размеру активов. Представитель ЦБ сообщил изданию, что регулятор изучит предложение ассоциации. В Минцифре на запрос не ответили. 

Банки пояснили, что им нужно шесть лет для перехода на российское ПО и ИТ-оборудование, потому что доля иностранного ПО и оборудования, которые используются в банках, в среднем составляет 85%, затраты на переход составят более 700 млрд руб. — 5-7% собственных средств банковской системы. Ассоциация банков также попросила ЦБ не включать в реестр ПО и оборудование, разработанное самими банками, но разрешить их использовать. Кредитные организации предложили создать облегченные правила вхождения в реестр для ПО, которое было разработано компаниями из банковских групп и используется только внутри банка. В ассоциации пояснили, что сейчас включение такого ПО в реестр затруднено, потому что программное обеспечение не соответствует формальным критериям реестра. 

«Необходимость проведения масштабных затрат неизбежно повлияет на объем и качество предоставляемых банками финансовых услуг населению и реальному сектору экономики. Мы оцениваем, что сокращение капитала банков приведет к сокращению размера кредитования на сумму 5–7 трлн руб., что негативно отразится на экономике страны», — подчеркнули в ассоциации. Банки используют в основном иностранное ПО и оборудование, потому что на российском рынке нет полных аналогов, которые бы соответствовали требованиям банков по функционалу и информационной безопасности, пояснили в ассоциации.

Ранее по теме: Переход критической IT-инфраструктуры на отечественный софт и оборудование откладывается

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных