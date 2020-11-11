Средства на счетах российских ИП достигли за полгода 1 трлн рублей

Ранее весной на фоне пандемии коронавируса правительство реализовало ряд мер поддержки малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей. В частности, им предоставили отсрочку по налогам и кредитам, льготные займы на поддержку занятости с возможностью их списания, безвозмездные гранты в размере 12 130 руб. на каждого сотрудника в мае и июне. Также пострадавшим бизнесменам и предпринимателям списали налоги и страховые взносы за второй квартал года. Кроме того, для всего малого и среднего бизнеса бессрочно снизили с 30% до 15% ставку страховых взносов на часть зарплаты сотрудников, превышающую МРОТ. Однако большинство этих мер поддержки завершились в октябре.