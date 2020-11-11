Средства на счетах российских ИП достигли за полгода 1 трлн рублей
В период с июня по октябрь этого года сумма средств на банковских счетах индивидуальных предпринимателей (ИП) увеличилась в совокупности на 35% — до рекордного значения в 956,94 млрд руб., следует из аналитического исследования международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza (есть в распоряжении «Ведомостей»). Тем не менее этих денег одному предпринимателю хватит на выплату только пяти зарплат, предупредили эксперты.
По данным аналитиков, в России существуют 3 275 678 официально зарегистрированных ИП, то есть каждый предприниматель к октябрю имел в среднем 292 136 руб. накопленных средств. 99% таких бизнесменов относятся к микробизнесу, то есть имеют годовую выручку меньше 120 млн руб. и не более 15 сотрудников. В целом на ИП в стране работает порядка 2,6 млн человек.
Подобный уровень накоплений обусловлен реализованными государством на фоне пандемии коронавируса мерами поддержки бизнеса и нежеланием предпринимателей инвестировать накопленные средства из-за неуверенности в будущем. Однако даже с такими средствами предпринимателям будет сложно поддерживать бизнес в случае продолжающейся стагнации спроса, считают аналитики.
«Несмотря на то, что сейчас средства на счетах индивидуальных предпринимателей достигли рекордной величины, заявленной суммы в 292 000 руб. на каждого ИП хватит на выплату всего лишь пяти среднероссийских зарплат с учетом обязательных налоговых и страховых отчислений», — пояснила президент FinExpertiza Елена Трубникова. «Поэтому даже краткосрочный простой или отсутствие продаж грозят разорением», — подчеркнула она.
Кроме того, значительную часть отложенных средств предпринимателям придется потратить на выплату отсроченных платежей по налогам и кредитам, отметили аналитики. Таким образом, все равно остается риск, что у многих ИП не хватит денег для погашения долгов и стабильной выплаты зарплат сотрудникам, предупредили они.
Ранее весной на фоне пандемии коронавируса правительство реализовало ряд мер поддержки малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей. В частности, им предоставили отсрочку по налогам и кредитам, льготные займы на поддержку занятости с возможностью их списания, безвозмездные гранты в размере 12 130 руб. на каждого сотрудника в мае и июне. Также пострадавшим бизнесменам и предпринимателям списали налоги и страховые взносы за второй квартал года. Кроме того, для всего малого и среднего бизнеса бессрочно снизили с 30% до 15% ставку страховых взносов на часть зарплаты сотрудников, превышающую МРОТ. Однако большинство этих мер поддержки завершились в октябре.