Путин поручил Силуанову взять под контроль исполнение бюджетов в регионах
Президент России Владимир Путин поручил главе Минфина Антону Силуанову взять под контроль исполнение бюджетов во всех регионах России на 1,5 месяца, чтобы субъектам не пришлось брать новые кредиты. Для этого до испытывающих сложности регионов следует довести 80 млрд руб. до конца недели, заявил глава государства на совещании с членами правительства.
По словам главы государства, ряд регионов России испытывает хронические проблемы с бюджетными доходами, причем это не связано с падением цен на нефть и газ.
«Сейчас нужно сделать всё, чтобы регионам не пришлось для покрытия дефицитов, для погашения бюджетных и казначейских кредитов снова и снова искать так называемые «дорогие» ресурсы на рынке, у коммерческих банков и тем самым отвлекать средства от задач социального и экономического развития», — сказал Путин Силуанову.
Он добавил, что региональные бюджеты должны выполнять социальные обязательства в полном объеме, включая выплаты и финансирования работы системы здравоохранения, несмотря на возникающие к концу года сложности. Глава государства указал, что как можно скорее следует помочь тем регионам, где ситуация с доходной частью особенно тяжелая, в частности, до конца недели «довести известную нам сумму 80 миллиардов рублей». «Прошу Министра финансов (Антон Германович, к Вам обращаюсь) взять под свой контроль ситуацию с исполнением бюджетов в каждом субъекте Федерации на ближайшие полтора месяца», — поручил Путин главе Минфина.
В конце октября премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство спишет долги по бюджетным кредитам регионам, которые направят высвобождаемые деньги на инвестиционные проекты по развитию инфраструктуры. В то же время сумма списания долга будет равна объему налоговых поступлений, который инвестиционный проект принесет в федеральный бюджет. Совокупная задолженность регионов колеблется в районе отметки в 2,1 трлн руб.