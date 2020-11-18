Путин поручил Силуанову взять под контроль исполнение бюджетов в регионах

Он добавил, что региональные бюджеты должны выполнять социальные обязательства в полном объеме, включая выплаты и финансирования работы системы здравоохранения, несмотря на возникающие к концу года сложности. Глава государства указал, что как можно скорее следует помочь тем регионам, где ситуация с доходной частью особенно тяжелая, в частности, до конца недели «довести известную нам сумму 80 миллиардов рублей». «Прошу Министра финансов (Антон Германович, к Вам обращаюсь) взять под свой контроль ситуацию с исполнением бюджетов в каждом субъекте Федерации на ближайшие полтора месяца», — поручил Путин главе Минфина.