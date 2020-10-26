Правительство готово списать долги инвестиционно активным регионам

Правительство готово списать долги инвестиционно активным регионамНо предлагаемая процедура может затруднить субъектам планирование бюджетов, отмечают эксперты
Правительство спишет долги по бюджетным кредитам регионам, которые направят высвобождаемые деньги на инвестиционные проекты по развитию инфраструктуры, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. «Правительство запускает новый механизм стимулирования инвестиционной деятельности в субъектах Российской Федерации», – заявил он на совещании с вице-премьерами. Регионы будут предлагать инвестиционные проекты, профильные федеральные министерства и ведомства их оценивать, и по одобренным проектам регионам будут списываться долги перед центром.
Однако есть одно условие – сумма списания долга будет равна объему налоговых поступлений, который инвестиционный проект принесет в федеральный бюджет. «Таким образом, федеральный бюджет избегает потерь: проект принес новые налоги (для федерального бюджета это в первую очередь НДС, НДПИ, отчасти – налог на прибыль и акцизы), т. е. доходы, и на эту же сумму будут списаны кредиты регионам. Федеральный бюджет условно ничего не теряет и не приобретает», – отмечает руководитель группы региональных рейтингов АКРА Елена Анисимова.
А вот для регионов все оказывается не так просто: даже если им не нужно гасить кредиты, придется находить деньги на новые инвестиционные проекты. «Если списание будет происходить в рамках поступивших в федеральный бюджет налогов, это означает, что сначала следуют траты, затем расчет налоговых поступлений (уже в следующем, видимо, году) и списание – видимо, кредитов следующего по отношению к тратам на инвестпроект года», – поясняет Анисимова.
Кроме того, такое сложное администрирование может затруднить регионам процесс планирования бюджетов. «Если власти заранее не будут знать, сколько будет списано долга, то они не будут иметь оснований, чтобы заложить в бюджет списание этих кредитов, – указывает эксперт. – То есть в бюджете должны быть заложены средства на реализацию инвестпроекта и дополнительно – на погашение долга в, вероятно, следующем году. А после того как станут понятны параметры налоговых доходов по проекту, будет корректироваться бюджет в части погашений. Выглядит это довольно сложно».
В этом году, рассказывает Анисимова, Минфин оценивал меру по изменению сроков погашения бюджетных кредитов в 70 млрд руб. – значит, такая сумма подлежала погашению в рамках реструктуризации. «Новый график реструктуризации будет предполагать, насколько мы понимаем, в два раза меньший объем погашения в 2021 г., – говорит она. – То есть максимальный объем списания в год – порядка 35 млрд руб. Для совокупного долга регионов, который колеблется около 2,1 трлн руб., это совсем немного».
Регионы оказались в очень тяжелой финансовой ситуации: к хроническим проблемам недостатка ресурсов добавился шок от коронавируса. И списание части долга вполне логичная мера, полагает ректор Российской экономической школы Рубен Ениколопов. «Другой вопрос, что корни этой проблемы уходят в существующую нездоровую систему разделения доходов между бюджетами разных уровней, которая ставит практически все региональные бюджеты в полную финансовую зависимость от федерального центра», – замечает он.
Принятые федеральным правительством документы развивают изменения в законодательстве, утвержденные весной 2020 г., добавляет руководитель Центра региональной политики ИПЭИ РАНХиГС Владимир Климанов. Во время первой волны пандемии было принято решение пролонгировать срок возврата долгосрочных бюджетных кредитов. Но порядок этой процедуры так и не был проработан, поэтому объем кредитов, полученных регионами, продолжал расти. «Новые решения правительства означают, что федеральный центр фактически признал сложность самостоятельного решения регионами проблемы высокой закредитованности», – отмечает он.