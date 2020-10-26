Правительство готово списать долги инвестиционно активным регионам

Кроме того, такое сложное администрирование может затруднить регионам процесс планирования бюджетов. «Если власти заранее не будут знать, сколько будет списано долга, то они не будут иметь оснований, чтобы заложить в бюджет списание этих кредитов, – указывает эксперт. – То есть в бюджете должны быть заложены средства на реализацию инвестпроекта и дополнительно – на погашение долга в, вероятно, следующем году. А после того как станут понятны параметры налоговых доходов по проекту, будет корректироваться бюджет в части погашений. Выглядит это довольно сложно».