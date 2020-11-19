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ЕС выделил 3 млн евро на помощь жителям Карабаха

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Евросоюз направил 3 млн евро для поддержки жителей Нагорного Карабаха, пострадавших в результате военных действий между Арменией и Азербайджаном. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии (ЕК), распространенном в Брюсселе. 

«Еврокомиссия объявила о выделении дополнительных 3 млн евро на гуманитарную поддержку для обеспечения жизненно важной помощи гражданским лицам, наиболее пострадавшим в результате конфликта в Нагорном Карабахе и вокруг него», — говорится в сообщении (цитата по ТАСС). Отмечается, что эти средства выделены дополнительно к 900 тыс евро, направленным в Карабах в начале октября.

17 ноября о выделении средств для поддержки жителей Карабаха сообщило посольство США в Грузии. Так, на сайте ведомства было опубликовано заявление госсекретаря Майкла Помпео, в котором он заявил, что США выделит $5 млн Международному комитету Красного Креста и другим международным и неправительственным организациям, которые оказывают помощь людям, пострадавшим в результате военных действий в Карабахе.  

Бои между Арменией и Азербайджаном на территории непризнанной Республики Нагорный Карабах (НКР) продолжались с 27 сентября до 10 ноября. Баку намеревался «покончить с армянской оккупацией» территории, юридически принадлежащей Азербайджану, но исторически населенной армянами и поддерживаемой Ереваном. В итоге 9 ноября конфликтующие стороны при посредничестве президента России Владимира Путина заключили соглашение, согласно которому семь районов Карабаха переходят под контроль Азербайджана, а саму зону конфликта вводятся российские миротворцы.

Ранее по теме: В Карабахе назвали число погибших за время войны мирных жителей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных