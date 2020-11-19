ЕС выделил 3 млн евро на помощь жителям Карабаха
Евросоюз направил 3 млн евро для поддержки жителей Нагорного Карабаха, пострадавших в результате военных действий между Арменией и Азербайджаном. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии (ЕК), распространенном в Брюсселе.
«Еврокомиссия объявила о выделении дополнительных 3 млн евро на гуманитарную поддержку для обеспечения жизненно важной помощи гражданским лицам, наиболее пострадавшим в результате конфликта в Нагорном Карабахе и вокруг него», — говорится в сообщении (цитата по ТАСС). Отмечается, что эти средства выделены дополнительно к 900 тыс евро, направленным в Карабах в начале октября.
17 ноября о выделении средств для поддержки жителей Карабаха сообщило посольство США в Грузии. Так, на сайте ведомства было опубликовано заявление госсекретаря Майкла Помпео, в котором он заявил, что США выделит $5 млн Международному комитету Красного Креста и другим международным и неправительственным организациям, которые оказывают помощь людям, пострадавшим в результате военных действий в Карабахе.
Бои между Арменией и Азербайджаном на территории непризнанной Республики Нагорный Карабах (НКР) продолжались с 27 сентября до 10 ноября. Баку намеревался «покончить с армянской оккупацией» территории, юридически принадлежащей Азербайджану, но исторически населенной армянами и поддерживаемой Ереваном. В итоге 9 ноября конфликтующие стороны при посредничестве президента России Владимира Путина заключили соглашение, согласно которому семь районов Карабаха переходят под контроль Азербайджана, а саму зону конфликта вводятся российские миротворцы.