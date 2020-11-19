ЕС выделил 3 млн евро на помощь жителям Карабаха

«Еврокомиссия объявила о выделении дополнительных 3 млн евро на гуманитарную поддержку для обеспечения жизненно важной помощи гражданским лицам, наиболее пострадавшим в результате конфликта в Нагорном Карабахе и вокруг него», — говорится в сообщении (цитата по ТАСС). Отмечается, что эти средства выделены дополнительно к 900 тыс евро, направленным в Карабах в начале октября.