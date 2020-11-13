В Карабахе назвали число погибших за время войны мирных жителей
С 27 сентября в ходе боев на территории Нагорного Карабаха погибли как минимум 50 мирных жителей, включая одного ребенка, говорится в специальном докладе защитника прав человека Карабаха.
«С 27 сентября в результате ракетных ударов и обстрелов было убито не менее 50 мирных жителей, в том числе 1 ребенок, и не менее 163 гражданских лиц, в том числе 9 детей, ранены», — сказано в заявлении. Уточняется, что были совершены нападения на столицу Карабаха Степанакерт, города Шуша, Гадрут, Мартуни, Мардакерт, Аскеран, Карваджар и Бердзор, села Тагазер, Вардашат, Спитакшен, Магхавус, Неркин-Хоратах, Алашан и Матагис.
Из доклада следует, что атакам также подверглись 71 школа и 14 детских садов. 23 978 школьников Карабаха и 4 036 детей дошкольного возрастов лишились права на образование, подчеркнул омбудсмен.
Нагорный Карабах, исторически населенный армянами, в 1991 г. объявил себя независимой республикой, однако его статус не признала ни одна страна мира. Юридически со времен СССР он является частью Азербайджана, однако поддержку местному населению оказывала Армения. Из-за неопределенного статуса Карабаха в 1991-1994 гг. там длилась война, закончившаяся подписанием Баку и Ереваном соглашения о прекращении огня. В итоге на протяжении 26 лет вопрос о принадлежности территории оставался в «замороженном» состоянии.
27 сентября этого года бои в Карабахе возобновились. Азербайджан заявил о намерении покончить с «армянской оккупацией» территории, поддержку ему оказывала Турция. 9 ноября главы Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Никол Пашинян при посредничестве российского президента Владимира Путина подписали соглашение, по которому Ереван до конца ноября вернет Баку пять регионов Карабаха. При этом Карабах будет соединяться с Арменией Лачинским коридором. Статус Карабаха пока остается неопределенным.