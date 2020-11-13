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В Карабахе назвали число погибших за время войны мирных жителей

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С 27 сентября в ходе боев на территории Нагорного Карабаха погибли как минимум 50 мирных жителей, включая одного ребенка, говорится в специальном докладе защитника прав человека Карабаха.

«С 27 сентября в результате ракетных ударов и обстрелов было убито не менее 50 мирных жителей, в том числе 1 ребенок, и не менее 163 гражданских лиц, в том числе 9 детей, ранены», — сказано в заявлении. Уточняется, что были совершены нападения на столицу Карабаха Степанакерт, города Шуша, Гадрут, Мартуни, Мардакерт, Аскеран, Карваджар и Бердзор, села Тагазер, Вардашат, Спитакшен, Магхавус, Неркин-Хоратах, Алашан и Матагис. 

Из доклада следует, что атакам также подверглись 71 школа и 14 детских садов. 23 978 школьников Карабаха и 4 036 детей дошкольного возрастов лишились права на образование, подчеркнул омбудсмен.

Нагорный Карабах, исторически населенный армянами, в 1991 г. объявил себя независимой республикой, однако его статус не признала ни одна страна мира. Юридически со времен СССР он является частью Азербайджана, однако поддержку местному населению оказывала Армения. Из-за неопределенного статуса Карабаха в 1991-1994 гг. там длилась война, закончившаяся подписанием Баку и Ереваном соглашения о прекращении огня. В итоге на протяжении 26 лет вопрос о принадлежности территории оставался в «замороженном» состоянии.

27 сентября этого года бои в Карабахе возобновились. Азербайджан заявил о намерении покончить с «армянской оккупацией» территории, поддержку ему оказывала Турция. 9 ноября главы Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Никол Пашинян при посредничестве российского президента Владимира Путина подписали соглашение, по которому Ереван до конца ноября вернет Баку пять регионов Карабаха. При этом Карабах будет соединяться с Арменией Лачинским коридором. Статус Карабаха пока остается неопределенным.

Ранее по теме: СМИ узнали о поджогах жителями Карабаха своих домов из-за передачи районов Баку

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных