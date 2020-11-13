СМИ узнали о поджогах жителями Карабаха своих домов из-за передачи районов Баку

Бои на территории исторически населенного армянами Нагорного Карабаха, юридически со времен СССР принадлежащего Азербайджану, но в 1991 г. провозгласившего себя независимой республикой, продолжались с 27 сентября. Баку заявил о намерении покончить с «армянской оккупацией» своих территорий. Ереван при этом стремился защитить проживающих в Карабахе армян и был готов признать независимость НКР. Сейчас на территорию Карабаха вводятся российские миротворцы. Статус территории пока остается неопределенным.