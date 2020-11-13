СМИ узнали о поджогах жителями Карабаха своих домов из-за передачи районов Баку
Проживающие на территории Нагорного Карабаха покидают дома и сжигают их после подписания трехстороннего соглашения между лидерами России, Армении и Азербайджана Владимиром Путиным, Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым о прекращении боевых действий и передаче ряда районов Баку. Об этом сообщает агентство Sputnik Армения.
Как пишет издание со ссылкой на своих корреспондентов, жители города Карвачар (Кельбаджарский район) вывозят из домов домашнюю утварь, мебель и животных, а также «разбирают на фрагменты» магазины, дома и подстанции. На видео, опубликованном агентством, видны горящие здания и поток микроавтобусов и грузовиков на дорогах.
Информацию о сжигании домов жителей Карабаха подтвердили также корреспонденты BBC. «В нескольких местах корреспонденты Би-би-си видели горящие дома. Их владельцы сказали, что лучше сожгут их, чем оставят азербайджанцам», — пишет издание в своем аккаунте в Twitter. Кроме того, ролики из Карабаха публикуют в социальных сетях. На них также видны охваченные пламенем здания.
По соглашению, достигнутому главами республик, Армения до конца ноября вернет Азербайджану входящие в состав Нагорного Карабаха Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы. Под контролем Баку останутся также южная часть территории и город Шуша. При этом Карабах будет соединяться с Арменией Лачинским коридором.
После достижения соглашения в Армении начались протесты. Люди требуют отставки возглавляемого Пашиняном правительства и денонсирования договоренности. Сам глава республики пояснил, что, если бы соглашение не было подписано, война бы все равно была проиграна, но потерь было бы больше.
Бои на территории исторически населенного армянами Нагорного Карабаха, юридически со времен СССР принадлежащего Азербайджану, но в 1991 г. провозгласившего себя независимой республикой, продолжались с 27 сентября. Баку заявил о намерении покончить с «армянской оккупацией» своих территорий. Ереван при этом стремился защитить проживающих в Карабахе армян и был готов признать независимость НКР. Сейчас на территорию Карабаха вводятся российские миротворцы. Статус территории пока остается неопределенным.