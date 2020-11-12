Лавров назвал условия для определения статуса Карабаха

«Мы исходим из того, что этот статус будет сейчас определяться в зависимости от того, какие действия мы все должны предпринять, чтобы помочь восстановить этно-конфессиональное согласие в Нагорном Карабахе, как это было долгие годы, пока там не началась во время развала Советского Союза война, завершившаяся очень плачевными последствиями, которые мы только сейчас расхлебываем», — сказал он.