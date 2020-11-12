Лавров назвал условия для определения статуса Карабаха
Вопрос о статусе Нагорного Карабаха может быть решен после определения его этнического и конфессионального состава, а также налаживания согласия между представителями разных культур. Об этом заявил в ходе пресс-конференции глава российского МИДа Сергей Лавров.
«Мы исходим из того, что этот статус будет сейчас определяться в зависимости от того, какие действия мы все должны предпринять, чтобы помочь восстановить этно-конфессиональное согласие в Нагорном Карабахе, как это было долгие годы, пока там не началась во время развала Советского Союза война, завершившаяся очень плачевными последствиями, которые мы только сейчас расхлебываем», — сказал он.
Он подчеркнул, что определение статуса Карабаха может произойти только после того, как станет ясно, какие права получат армяне и азербайджанцы, проживавшие на этой территории. Кроме того, Лавров высказался о важности культурного наследия, восстановления религиозных объектов и налаживания повседневной жизни людей, которые должны, как их предки ранее, существовать «бок о бок».
Политик отметил, что достичь этого «очень непросто», однако в этом случае вопрос статуса будет решаться легче. «Когда все это произойдет, у меня нет никаких сомнений, что вопрос статуса утратит свою остроту и может быть урегулирован весьма и весьма быстро и гладко», — заявил Лавров.
Боевые действия между Азербайджаном и Арменией на территории Нагорного Карабаха, начавшиеся 27 сентября спустя 26 лет после подписания соглашения о прекращении огня, прекратились 10 ноября. Главы республик при посредничестве России достигли соглашения, по которому Ереван выведет с территории свои войска и отдаст Баку пять районов. Для обеспечения мира в зоне конфликта туда будут введены российские миротворцы. Соответствующий указ ранее сегодня подписал президент РФ Владимир Путин.
Со времен СССР Нагорный Карабах является частью Азербайджана. Однако исторически эту территорию населяли армяне. Сам Карабах с 1991 г. считает себя независимой республикой, однако не признан ни одним государством в мире.