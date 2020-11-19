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Евро впервые с 2013 года стал самой популярной валютой для платежей в мире

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Евро стал самой популярной валютой при осуществлении платежей в мире, впервые с февраля 2013 года обогнав доллар, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные международной системы расчетов SWIFT.

По сведениям SWIFT, в октябре 2020 г. около 37,82% денежных переводов в системе были проведены в евро. Это на 6% больше, чем за аналогичный период 2019 г. Использование доллара США упало примерно на 4,6% — до 37,64% сделок в прошлом месяце. Британская, японская и канадская валюты вместе провели 12,25% сделок в октябре. Доля юаня упала до 1,66% сделок, что является худшим показателем с апреля.

Как пишет издание, доллар остается главной валютой финансирования. Около половины всех трансграничных кредитов и международных долговых ценных бумаг номинированы в долларах США, говорится в июльском отчете Банка международных расчетов (БМР).

По его сведениям, около 85% всех валютных операций происходит с участием доллара, на его долю приходится 61% официальных валютных резервов. Кроме того, на американскую валюту приходится около половины международной торговли.

Как следует из доклада Евразийского банка развития, доля доллара в международных расчетах России в рамках ЕАЭС в 2019 г. снизилась с 17,4 до 17,2%, но выросла по импорту с 13,1 до 15,1%. Доля евро осталась на уровне 7,8% по экспорту и выросла с 2,7 до 2,9% по импорту. Доля рубля в торговле со странами ЕАЭС по экспорту снизилась с 73,6% до 72,9%, а по импорту – с 83,9% до 81%. 

Ранее по теме: ЕАЭС и Китай готовятся отказаться от доллара

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных