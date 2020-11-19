Евро впервые с 2013 года стал самой популярной валютой для платежей в мире

Как следует из доклада Евразийского банка развития, доля доллара в международных расчетах России в рамках ЕАЭС в 2019 г. снизилась с 17,4 до 17,2%, но выросла по импорту с 13,1 до 15,1%. Доля евро осталась на уровне 7,8% по экспорту и выросла с 2,7 до 2,9% по импорту. Доля рубля в торговле со странами ЕАЭС по экспорту снизилась с 73,6% до 72,9%, а по импорту – с 83,9% до 81%.