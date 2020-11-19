Евро впервые с 2013 года стал самой популярной валютой для платежей в мире
Евро стал самой популярной валютой при осуществлении платежей в мире, впервые с февраля 2013 года обогнав доллар, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные международной системы расчетов SWIFT.
По сведениям SWIFT, в октябре 2020 г. около 37,82% денежных переводов в системе были проведены в евро. Это на 6% больше, чем за аналогичный период 2019 г. Использование доллара США упало примерно на 4,6% — до 37,64% сделок в прошлом месяце. Британская, японская и канадская валюты вместе провели 12,25% сделок в октябре. Доля юаня упала до 1,66% сделок, что является худшим показателем с апреля.
Как пишет издание, доллар остается главной валютой финансирования. Около половины всех трансграничных кредитов и международных долговых ценных бумаг номинированы в долларах США, говорится в июльском отчете Банка международных расчетов (БМР).
По его сведениям, около 85% всех валютных операций происходит с участием доллара, на его долю приходится 61% официальных валютных резервов. Кроме того, на американскую валюту приходится около половины международной торговли.
Как следует из доклада Евразийского банка развития, доля доллара в международных расчетах России в рамках ЕАЭС в 2019 г. снизилась с 17,4 до 17,2%, но выросла по импорту с 13,1 до 15,1%. Доля евро осталась на уровне 7,8% по экспорту и выросла с 2,7 до 2,9% по импорту. Доля рубля в торговле со странами ЕАЭС по экспорту снизилась с 73,6% до 72,9%, а по импорту – с 83,9% до 81%.