Банки с начала года сэкономили на вкладах россиян более 56 млрд рублей
За девять месяцев 2020 г. российские банки, снизив отчисления в систему страхования вкладов на четверть согласно смягченной финансовой политике Агентства страхования вкладов (АСВ), сэкономили на депозитах россиян более 56 млрд руб. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные АСВ.
Так, Сбербанк сократил страховые отчисления на 26,8 %, (до 46,9 млрд руб.), ВТБ на 24,3% (16,8 млрд руб.). Россельхозбанк, «Открытие», Райффайзенбанк, Росбанка и МКБ — на 16-27 %, «Восточный» — на 44,3%.
Соответственно, Сбербанк сэкономил 17,2 млрд руб., ВТБ 5,4 млрд руб., Россельхозбанк 1,3 млрд руб., «Открытие» 1,1 млрд руб., Райффайзенбанк 0,5 млрд руб., «Восточный» 1,4 млрд руб., МКБ 0,3 млрд руб., Почта-банк и Росбанк по 0,4 млрд руб.
В целом российские банки, по данным АСВ, сэкономили за три квартала 2020 г. более 56 млрд руб., что составляет около 5% от годичной прибыли сектора за 2019 г. По итогам года кредитные организации смогут сэкономить на взносах в систему страхования вкладов до 75 млрд руб.
Поправки о снижении страховых взносов в Фонд страхования вкладов (ФСВ) были приняты в закон о страховании вкладов в конце мая 2020 г. в связи с негативной экономической ситуацией на фоне пандемии коронавируса. Тогда, учитывая, что кредитным организациям разрешат сократить взносы в ФСВ за первый квартал задним числом, АСВ оценивало годовую экономию российских банков на страховых взносах в 70 млрд руб.