Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Финансы

Банки с начала года сэкономили на вкладах россиян более 56 млрд рублей

Ведомости

За девять месяцев 2020 г. российские банки, снизив отчисления в систему страхования вкладов на четверть согласно смягченной финансовой политике Агентства страхования вкладов (АСВ), сэкономили на депозитах россиян более 56 млрд руб. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные АСВ.

Так, Сбербанк сократил страховые отчисления на 26,8 %, (до 46,9 млрд руб.), ВТБ на 24,3% (16,8 млрд руб.). Россельхозбанк, «Открытие», Райффайзенбанк, Росбанка и МКБ — на 16-27 %, «Восточный» — на 44,3%.

Соответственно, Сбербанк сэкономил 17,2 млрд руб., ВТБ 5,4 млрд руб., Россельхозбанк 1,3 млрд руб., «Открытие» 1,1 млрд руб., Райффайзенбанк 0,5 млрд руб., «Восточный» 1,4 млрд руб., МКБ 0,3 млрд руб., Почта-банк и Росбанк по 0,4 млрд руб.

В целом российские банки, по данным АСВ, сэкономили за три квартала 2020 г. более 56 млрд руб., что составляет около 5% от годичной прибыли сектора за 2019 г. По итогам года кредитные организации смогут сэкономить на взносах в систему страхования вкладов до 75 млрд руб.

Поправки о снижении страховых взносов в Фонд страхования вкладов (ФСВ) были приняты в закон о страховании вкладов в конце мая 2020 г. в связи с негативной экономической ситуацией на фоне пандемии коронавируса. Тогда, учитывая, что кредитным организациям разрешат сократить взносы в ФСВ за первый квартал задним числом, АСВ оценивало годовую экономию российских банков на страховых взносах в 70 млрд руб.

Ранее по теме: Банки сэкономят на страховании вкладов 70 млрд рублей в этом году

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных