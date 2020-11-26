Банки с начала года сэкономили на вкладах россиян более 56 млрд рублей

Поправки о снижении страховых взносов в Фонд страхования вкладов (ФСВ) были приняты в закон о страховании вкладов в конце мая 2020 г. в связи с негативной экономической ситуацией на фоне пандемии коронавируса. Тогда, учитывая, что кредитным организациям разрешат сократить взносы в ФСВ за первый квартал задним числом, АСВ оценивало годовую экономию российских банков на страховых взносах в 70 млрд руб.