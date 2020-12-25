Почти две трети россиян планируют копить деньги в 2021 году
По данным аналитиков, 52% респондентов, которым удалось копить деньги в 2020 г., откладывали менее 10% дохода. 26% опрошенных откладывали по 20% дохода, 8% россиян, которые копили деньги, откладывали больше половины своего дохода. В будущем 37% респондентов хотели бы откладывать до 20% доходов, 15% опрошенных — до 50% доходов, 8% — более 50%.
Чаще всего россияне планируют откладывать деньги на непредвиденные финансовые трудности — 35% респондентов. 25% опрошенных будут копить на случай форс-мажоров. Также россияне планируют откладывать деньги на покупку квартиры или дачи — 15% респондентов, на отпуск — 13%, на ремонт — 12%, на покупку машины- 10%, на образование или повышение квалификации — 8%, на образование детей — 6%, на пенсию — 4%.
В мае опрос показал, что россияне в среднем хотели бы иметь в качестве финансовой «подушки безопасности» 350 тыс. руб. Больше всего денег для этого требуется жителям Петербурга — 581,9 тыс. руб. А самая маленькая «подушка безопасности» у жителей Махачкалы — 240 тыс. руб. По данным исследования сервиса «Работа.ру» и «Сберстрахования», финансовую подушку на случай увольнения имеют 23% россиян. Отложенных денег хватит на 1-3 месяца 34% опрошенных, на полгода – 31%, не больше, чем на месяц – 10%. Четверти респондентов сбережений хватит на год без работы.