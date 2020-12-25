Почти две трети россиян планируют копить деньги в 2021 году

В мае опрос показал, что россияне в среднем хотели бы иметь в качестве финансовой «подушки безопасности» 350 тыс. руб. Больше всего денег для этого требуется жителям Петербурга — 581,9 тыс. руб. А самая маленькая «подушка безопасности» у жителей Махачкалы — 240 тыс. руб. По данным исследования сервиса «Работа.ру» и «Сберстрахования», финансовую подушку на случай увольнения имеют 23% россиян. Отложенных денег хватит на 1-3 месяца 34% опрошенных, на полгода – 31%, не больше, чем на месяц – 10%. Четверти респондентов сбережений хватит на год без работы.