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Почти две трети россиян планируют копить деньги в 2021 году

Ведомости

Около двух третей — 64% — россиян планируют откладывать деньги в 2021 г., сообщил РБК со ссылкой на результаты опроса портала «Работа.ру». В 2020 г. 28% опрошенных удалось копить деньги, отмечается в исследовании. В опросе приняли участие более 3 тыс. человек.

По данным аналитиков, 52% респондентов, которым удалось копить деньги в 2020 г., откладывали менее 10% дохода. 26% опрошенных откладывали по 20% дохода, 8% россиян, которые копили деньги, откладывали больше половины своего дохода. В будущем 37% респондентов хотели бы откладывать до 20% доходов, 15% опрошенных — до 50% доходов, 8% — более 50%. 

Чаще всего россияне планируют откладывать деньги на непредвиденные финансовые трудности — 35% респондентов. 25% опрошенных будут копить на случай форс-мажоров. Также россияне планируют откладывать деньги на покупку квартиры или дачи — 15% респондентов, на отпуск — 13%, на ремонт — 12%, на покупку машины- 10%, на образование или повышение квалификации — 8%, на образование детей — 6%, на пенсию — 4%. 

В мае опрос показал, что россияне в среднем хотели бы иметь в качестве финансовой «подушки безопасности» 350 тыс. руб. Больше всего денег для этого требуется жителям Петербурга — 581,9 тыс. руб. А самая маленькая «подушка безопасности» у жителей Махачкалы — 240 тыс. руб. По данным исследования сервиса «Работа.ру» и «Сберстрахования», финансовую подушку на случай увольнения имеют 23% россиян. Отложенных денег хватит на 1-3 месяца 34% опрошенных, на полгода – 31%, не больше, чем на месяц – 10%. Четверти респондентов сбережений хватит на год без работы.

Ранее по теме: Исследование показало долю граждан с финансовой подушкой на случай увольнения

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных