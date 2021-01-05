Эксперт назвал лучшую валюту для сбережений в 2021 году
Лучшей иностранной валютой для сбережений в 2021 г. будет евро, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на эксперта по фондовому рынку компании «БКС мир инвестиций» Михаила Зельцера.
«Считаем, что динамика европейской экономики будет опережать восстановление американской, а фискальные программы США будут оказывать девальвационное давление на доллар. Таким образом, евро уже в первом полугодии 2021 года может окрепнуть относительно доллара до 1,3», – сказал Зельцер.
Эксперт также посоветовал использовать для сбережений юань и иену. Для этой цели могут быть использованы и валюты стран БРИКС, например, рэнд и рупия, однако инвестирование в них сопряжено с повышенным риском высокой краткосрочной волатильности за счет их ограниченной ликвидности, объяснил он.
По данным сервиса «Работа.ру», 64% россиян планируют откладывать деньги в новом году, 40% из них собираются ежемесячно откладывать 10% своего дохода, еще 37% – до 20% дохода. При этом сейчас накопления есть у 28% участников опроса.