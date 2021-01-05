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Эксперт назвал лучшую валюту для сбережений в 2021 году

Ведомости

Лучшей иностранной валютой для сбережений в 2021 г. будет евро, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на эксперта по фондовому рынку компании «БКС мир инвестиций» Михаила Зельцера.

«Считаем, что динамика европейской экономики будет опережать восстановление американской, а фискальные программы США будут оказывать девальвационное давление на доллар. Таким образом, евро уже в первом полугодии 2021 года может окрепнуть относительно доллара до 1,3», – сказал Зельцер.

Эксперт также посоветовал использовать для сбережений юань и иену. Для этой цели могут быть использованы и валюты стран БРИКС, например, рэнд и рупия, однако инвестирование в них сопряжено с повышенным риском высокой краткосрочной волатильности за счет их ограниченной ликвидности, объяснил он.

По данным сервиса «Работа.ру», 64% россиян планируют откладывать деньги в новом году, 40% из них собираются ежемесячно откладывать 10% своего дохода, еще 37% – до 20% дохода. При этом сейчас накопления есть у 28% участников опроса. 

Ранее по теме: Большинство россиян планируют в новом году копить деньги

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных