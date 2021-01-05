Эксперт назвал лучшую валюту для сбережений в 2021 году

Эксперт также посоветовал использовать для сбережений юань и иену. Для этой цели могут быть использованы и валюты стран БРИКС, например, рэнд и рупия, однако инвестирование в них сопряжено с повышенным риском высокой краткосрочной волатильности за счет их ограниченной ликвидности, объяснил он.